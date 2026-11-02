Horóscopo de hoy lunes 2 de noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 2 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 2 de noviembre de 2026

Hoy, lunes 2 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries: la Luna en Cuarto Menguante te invita a bajar el ritmo y recuperar energía. En tus vínculos, evita reaccionar impulsivamente y revisa los gastos antes de tomar decisiones.

la Luna en Cuarto Menguante te invita a bajar el ritmo y recuperar energía. En tus vínculos, evita reaccionar impulsivamente y revisa los gastos antes de tomar decisiones. Tauro : será un buen día para cerrar asuntos pendientes y dejar atrás preocupaciones que afectan tu tranquilidad. Una conversación sincera puede fortalecer una relación importante.

: será un buen día para cerrar asuntos pendientes y dejar atrás preocupaciones que afectan tu tranquilidad. Una conversación sincera puede fortalecer una relación importante. Géminis : procura organizar tus horarios y no asumir más compromisos de los que puedes cumplir. Una propuesta laboral o económica merece atención, aunque conviene analizar sus condiciones.

: procura organizar tus horarios y no asumir más compromisos de los que puedes cumplir. Una propuesta laboral o económica merece atención, aunque conviene analizar sus condiciones. Cáncer : la Luna en Cuarto Menguante favorece la introspección y te ayuda a reconocer qué situaciones necesitas soltar. Dedica tiempo a descansar y expresar lo que sientes sin temor.

: la Luna en Cuarto Menguante favorece la introspección y te ayuda a reconocer qué situaciones necesitas soltar. Dedica tiempo a descansar y expresar lo que sientes sin temor. Leo : podrías sentir la necesidad de tomar distancia de ciertos conflictos familiares o personales. En el ámbito económico, evita compras impulsivas y prioriza tus necesidades.

: podrías sentir la necesidad de tomar distancia de ciertos conflictos familiares o personales. En el ámbito económico, evita compras impulsivas y prioriza tus necesidades. Virgo : será una jornada favorable para ordenar ideas, resolver pendientes y recuperar hábitos que te hacen bien. Una persona cercana puede buscar tu consejo o acercarse con una propuesta interesante.

: será una jornada favorable para ordenar ideas, resolver pendientes y recuperar hábitos que te hacen bien. Una persona cercana puede buscar tu consejo o acercarse con una propuesta interesante. Libra: la energía del día te impulsa a revisar tus prioridades y dejar de invertir esfuerzos en situaciones que no avanzan. Busca acuerdos equili brados y presta atención a tus gastos.

brados y presta atención a tus gastos. Escorpio : la Luna en Cuarto Menguante te invita a cerrar una etapa y liberar tensiones acumuladas. En tus relaciones, mostrarte más flexible puede abrir la puerta a un entendimiento.

: la Luna en Cuarto Menguante te invita a cerrar una etapa y liberar tensiones acumuladas. En tus relaciones, mostrarte más flexible puede abrir la puerta a un entendimiento. Sagitario : necesitarás momentos de tranquilidad para recuperar el equilibrio y aclarar tus próximos pasos. No te apresures a aceptar compromisos económicos sin conocer todos los detalles.

: necesitarás momentos de tranquilidad para recuperar el equilibrio y aclarar tus próximos pasos. No te apresures a aceptar compromisos económicos sin conocer todos los detalles. Capricornio : una conversación con amistades o compañeros puede ayudarte a encontrar una solución práctica. También será importante que respetes tus tiempos de descanso y no cargues con responsabilidades ajenas.

: una conversación con amistades o compañeros puede ayudarte a encontrar una solución práctica. También será importante que respetes tus tiempos de descanso y no cargues con responsabilidades ajenas. Acuario : podrías recibir noticias relacionadas con un proyecto o una oportunidad profesional. Mantén la calma ante los cambios y evita descuidar tus necesidades personales por cumplir con los demás.

: podrías recibir noticias relacionadas con un proyecto o una oportunidad profesional. Mantén la calma ante los cambios y evita descuidar tus necesidades personales por cumplir con los demás. Piscis: el Cuarto Menguante favorece la reflexión y te permite identificar qué creencias o preocupaciones necesitas dejar atrás. Un gesto de afecto puede renovar la confianza en una relación.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: