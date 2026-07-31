Cómo reemplazar el clásico plato de ducha por el modelo italiano que optimiza el espacio y agranda el ambiente

El baño es uno de los lugares más importantes que hay dentro del hogar, y por eso, tenemos que asegurarnos que sea un espacio lo más cómodo posible y en el que todo esté combinado perfectamente, por lo que para eso está la decoración de interiores. Es una de las prácticas más populares del último tiempo y lo que siempre parecía ser habitual en esta parte de la casa como lo es el plato de la ducha, quedará en el olvido ya que hay un modelo italiano que optimiza espacios.

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Son muchos los hogares que en su baño cuentan con el plato de la ducha, el cual es el encargado de recoger el agua durante el baño y que lo canaliza hacia el desagüe; por lo que se ha impuesto como tendencia en decoración de interiores. Tiene como fin principal sustituir a la clásica bañera, mejorando inclusive el acceso, la seguridad y en el ahorro de agua.

Entre las ventajas que debemos mencionar del plato de la ducha, hay que decir que su durabilidad es uno de los aspectos positivos que posee; como así también la fácil instalación y porque aportan un estilo más moderno a los baños. Sin embargo, los especialistas en decoración de interiores aseguran que quedarán en el olvido, ya que hay una tendencia italiana que se está imponiendo en Europa y que pronto lo tendremos entre nosotros.

Dile adiós al plato de duchas por este modelo italiano

De acuerdo a lo que explicaron los expertos en decoración de interiores, el clásico plato de ducha no estará más y le dará paso al modelo italiano conocido como walk in shower y que se caracteriza por proponer un espacio de ducha completamente abierto, integrado al mismo nivel que el resto del piso de baño; con una ausencia total de escalones y barreras que no solo otorgará una mayor accesibilidad, sino quetransforma la experiencia de uso en algo mucho más cómodo.

Cuáles son las características de este modelo italiano

Otra de las características que debemos mencionar de este modelo italiano es que cuenta con una pendiente imperceptible en el suelo y con un sistema de drenaje de alta precisión, en donde el agua se evacuará sin riesgos de desbordes, logrando un ambiente visualmente más amplio, limpio y alineado con las tendencias minimalistas contemporáneas.