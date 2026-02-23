Diseño de uñas: Dile adiós al color rosa y sorprende a tus amigos con este tono en primavera

La primavera está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual poco a poco el apartado de la moda y la belleza ha comenzado a evolucionar para dicha estación del año. Ante esta situación, en los siguientes párrafos podrás conocer el diseño de uñas predilecto para esta etapa del año que se aleja del color rosa.

Se cree que el color rosa es el más importante y popular para las nuevas generaciones que desean sorprender con un diseño de uñas exquisito en esta temporada del año; sin embargo, el portal Elle menciona que existe un color que promete volverse tendencia y, a su vez, lograr acaparar gran parte del mercado en la primavera.

¿Cuál es el color que será tendencia en el diseño de uñas durante primavera?

Para este año, todo apunta a que las uñas cuidadas serán las más importantes y las que se vuelvan la tendencia en primavera a través de tonos casi traslúcidos. Este acabado cuenta con versiones mucho más sutiles mediante tonalidades nudes, milky y semitransparentes, por citar solo algunos ejemplos.

Del mismo modo, el color rosa podría “desaparecer” del mapa gracias a las tonalidades metalizadas que regresan para este año mediante colores como el azul oscuro, el verde salvia, el gris ostra o el marrón, mismos que se han consolidado como los neutros de la temporada y que, por tal motivo, han generado mucho debate en redes.

¿Cuáles son las uñas burdeos y por qué ha ganado mucha popularidad?

Otra tendencia que se espera pueda alcanzar su nivel máximo en primavera es el diseño de uñas burdeos, la cual tiene una relación con el apartado 3D y que apuesta por este tipo de tonalidades mediante el color profundo que, además, puede representar espacios más intensos como la ciruela o, bien, el granate oscuro.

Este tono tiene ventajas muy llamativas, entre las que destaca su nulo cansancio a la vista de los demás, su funcionalidad en cualquier tipo de contexto y el hecho de que no pasa de moda ni desapercibida en cualquier momento del año, lo que permite que quien la tenga luzca de forma más clásica, elegante y brillante.