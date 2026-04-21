Te enamorarás de estos 9 diseños de uñas con efecto ojo de gato color amarillo

En la actualidad es posible encontrar diseños de uñas con el efecto ojo de gato en diversas tonalidades, permitiendo que dicho estilo pueda adaptarse a gran parte de las manicuras y a los gustos de todas las personas.

En Exclusiva: Irina Baeva y Giovanni Media son captados juntos luego de versiones de separación

Es así que te detallaremos 9 estilos diferentes que puedes usar en color amarillo, alternativas únicas que te harán lucir espectacular, luciendo unas uñas brillantes y juveniles.

¿Cuáles son las tendencias en uñas para 2026?

Los diseños de uñas con efecto ojo de gato son muy llamativos en la manicura, debido al destello tridimensional que logran. Para que lo puedas usar, te detallaremos 9 opciones que puedes usar en color amarillo:

El destello con estilo francés: Consiste en colocar el efecto en la punta de la uña y, con ayuda del imán, hacer que el destello marque la línea del francés. Syrup gel: Colocar el efecto en plateado y encima añadir un esmalte syrup en el color solicitado. Amarillo mantequilla: Ideal para quienes quieren un color más sutil en sus uñas. Pedrería: Sobre el efecto de colocar una pequeña piedra, le dará un look más elegante y minimalista. Sobre una base negra: Agrega el efecto sobre esmalte negro; le dará un destello cósmico a tus manos. Más brillos: De base, por el efecto cat eye, y encima crea un estilo francés con un glitter amarillo. Francés más discreto: Coloca una base nude y encima coloca el efecto cat eye en forma de francés. 3D: Encima del efecto, coloca gel en 3D y añade el efecto cromado en dorado para darle un efecto elegante. Más minimalista: Puedes colocar sobre una base nude flores con el efecto.

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¿Qué simboliza el esmalte de uñas amarillo?

El color amarillo en los diseños de uñas se destaca por simbolizar la alegría, siendo una gran opción para las personas optimistas, ya que siempre ven el lado bueno de las cosas, siendo una gran tonalidad para aplicar en tus manos si eres así.

Por eso el tono en el efecto ojo de gato es la gran opción para usar en tus manos; recuerda que puedes usar otras variantes de la tonalidad. No esperes más y aplícalo en tu siguiente visita al salón de belleza.