7 diseños de uñas sencillos para manos blancas

La manicura tiene el beneficio de ser muy versátil por lo que puede adaptarse a las diferentes necesidades. Con imaginación y creatividad se pueden crear grandes diseños que te harán ver fabulosa.

¡Le da hasta con la cuchara! Aniss justifica malos tratos para el hijo de Javier con el fin de educarlo

En este caso nos vamos a centrar en las personas que tienen manos blancas ya que deben utilizar colores que se adapten a su piel. De esta manera es que deben optar por los tonos que crean un contraste elegante o que armonizan con los subtonos fríos o cálidos de la piel.

¿Cuáles son los diseños de uñas sencillos para manos blancas?

Nude Rosado o Beige

El uso de tonos como el rosa empolvado o el beige almendra es ideal para una manicura discreta que se funde con la piel clara.

Rojo Clásico

No hay nada más elegante para una piel blanca que unas uñas rojas intensas. Los tonos con base cálida también aportan un efecto rejuvenecedor.

Blanco Minimalista

Opta por un blanco opaco cremoso para un look intenso o un acabado translúcido tipo "milky" para algo más suave y moderno. Este es uno de los diseños más elegidos por su simpleza.

Francesa Micro

Una versión moderna de la manicura francesa con una línea blanca extremadamente fina en la punta, perfecta para uñas cortas. Una gran opción para tu vida diaria.

Detalles Dorados

Sobre una base nude o blanca, añade pequeños puntos o líneas finas en dorado para elevar el diseño sin complicarlo. Si bien parece simple pues en realidad tiene mucha elegancia y carácter.

Efecto "Baby Boomer"

Un degradado suave de rosa a blanco que da una apariencia natural y limpia. Este es uno de los más utilizados porque aporta elegancia.

Puntos (Polka Dots)

Un diseño fácil de hacer en casa usando un puntero para crear pequeños puntos blancos sobre una base lila o rosada.

De esta manera tienes una gran cantidad de opciones para que puedas utilizar en tu día a día y lucir realmente hermosa.