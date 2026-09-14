Qué hacer con los candelabros viejos: así puedes reutilizarlos para hacer centros de mesa para este 15 de septiembre
Los candelabros que ya no utilizas pueden convertirse en la base de un centro de mesa inspirado en las fiestas patrias. Así puedes decorar tu hogar este 15 de septiembre.
Los candelabros viejos pueden tener una segunda vida como base para crear centros de mesa para celebrar este 15 de septiembre. Con papel verde y otros elementos, es posible transformar una pieza que estaba guardada en casa en un adorno llamativo para la celebración.
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La propuesta DIY combina una falda de papel elaborada con dobleces de acordeón, una figura decorativa y un arreglo floral que rodea la base. El resultado puede ser un centro de mesa y complementarse con otros elementos típicos de las fiestas patrias, como papel picado, banderas nacionales y veladoras LED.
¿Qué necesitas para reutilizar un candelabro y convertirlo en un centro de mesa para las fiestas patrias?
- Imagen impresa: una ilustración o fotografía de una mujer con vestido tradicional mexicano.
- Papel verde: será utilizado para elaborar la falda de la figura.
- Cartón o cartulina: servirá para reforzar el papel y la imagen.
- Candelabro o base decorativa: será la estructura principal del centro de mesa.
- Aro de plástico, cartón o alambre: permitirá crear una estructura alrededor de la base.
- Espuma floral.
- Plantas o follaje artificial
- Rosas rojas y blancas
- Palito de brocheta
- Silicón caliente
- Tijeras, regla y lápiz
- Cinta adhesiva
- Cúter
La manualidad puede adaptarse a los materiales que ya tengas en casa. Por ejemplo, el aro puede elaborarse con cartón resistente si no cuentas con uno de plástico o alambre, mientras que el follaje artificial puede sustituirse por otros elementos decorativos que combinen con el arreglo.
🇲🇽 Decoración para Fiestas Patrias con candelabro viejo y papelería ¡Ideal para 15 y 16 de septiembre! https://t.co/as00QVnNni— ShowMundial (@ShowmundialShow) September 14, 2026
Paso a paso para hacer un centro de mesa con un candelabro viejo para celebrar el 15 de septiembre
- Prepara la falda de la figura. Toma una hoja de papel verde y realiza dobleces en forma de acordeón a lo largo de toda la pieza. Procura que los pliegues tengan un tamaño similar para conseguir una falda pareja y con volumen. Puedes recortar la parte inferior con una ligera curva para conseguir una apariencia más cercana a una falda amplia. Si el papel es demasiado ligero, pega una pieza de cartón delgado en la parte posterior para darle mayor firmeza y evitar que se cierre.
- Prepara la base del centro de mesa. Coloca un trozo de espuma floral sobre el candelabro o la estructura decorativa que hayas elegido. La espuma será el punto de apoyo para las flores y otros elementos, por lo que debe quedar bien sujeta antes de continuar. Prepara el aro que irá alrededor de la base y cúbrelo con follaje o plantas artificiales. Distribuye el follaje de manera uniforme para evitar espacios demasiado visibles.
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- Coloca la figura sobre la falda. Pega la imagen impresa de la mujer con vestido tradicional mexicano en la parte superior de la falda. Puedes colocar una pieza de cartulina detrás de la impresión para reforzarla y evitar que se doble. Fija un palito de brocheta en la parte posterior de la figura utilizando silicón caliente. Este elemento funcionará como soporte para introducirla posteriormente en la espuma floral.
- Decora con rosas rojas y blancas. Distribuye las flores alrededor de la parte inferior de la falda, alternando los tonos para conseguir un arreglo equilibrado. Una vez terminado, ubica el arreglo en el centro de la mesa o en el lugar que hayas elegido. Puedes acompañarlo con papel picado, servilletas de colores, pequeños sombreros, banderas o veladoras LED para completar la decoración de las fiestas patrias.