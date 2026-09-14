Qué hacer con los candelabros viejos: así puedes reutilizarlos para hacer centros de mesa para este 15 de septiembre

Los candelabros viejos pueden tener una segunda vida como base para crear centros de mesa para celebrar este 15 de septiembre. Con papel verde y otros elementos, es posible transformar una pieza que estaba guardada en casa en un adorno llamativo para la celebración.

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La propuesta DIY combina una falda de papel elaborada con dobleces de acordeón, una figura decorativa y un arreglo floral que rodea la base. El resultado puede ser un centro de mesa y complementarse con otros elementos típicos de las fiestas patrias, como papel picado, banderas nacionales y veladoras LED.

¿Qué necesitas para reutilizar un candelabro y convertirlo en un centro de mesa para las fiestas patrias?

Imagen impresa : una ilustración o fotografía de una mujer con vestido tradicional mexicano.

: una ilustración o fotografía de una mujer con vestido tradicional mexicano. Papel verde : será utilizado para elaborar la falda de la figura.

: será utilizado para elaborar la falda de la figura. Cartón o cartulina : servirá para reforzar el papel y la imagen.

: servirá para reforzar el papel y la imagen. Candelabro o base decorativa : será la estructura principal del centro de mesa.

: será la estructura principal del centro de mesa. Aro de plástico , cartón o alambre : permitirá crear una estructura alrededor de la base.

, : permitirá crear una estructura alrededor de la base. Espuma floral .

. Plantas o follaje artificial

Rosas rojas y blancas

Palito de brocheta

Silicón caliente

Tijeras, regla y lápiz

Cinta adhesiva

Cúter

La manualidad puede adaptarse a los materiales que ya tengas en casa. Por ejemplo, el aro puede elaborarse con cartón resistente si no cuentas con uno de plástico o alambre, mientras que el follaje artificial puede sustituirse por otros elementos decorativos que combinen con el arreglo.

🇲🇽 Decoración para Fiestas Patrias con candelabro viejo y papelería ¡Ideal para 15 y 16 de septiembre! https://t.co/as00QVnNni — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 14, 2026

Paso a paso para hacer un centro de mesa con un candelabro viejo para celebrar el 15 de septiembre

Prepara la falda de la figura . Toma una hoja de papel verde y realiza dobleces en forma de acordeón a lo largo de toda la pieza. Procura que los pliegues tengan un tamaño similar para conseguir una falda pareja y con volumen. Puedes recortar la parte inferior con una ligera curva para conseguir una apariencia más cercana a una falda amplia. Si el papel es demasiado ligero, pega una pieza de cartón delgado en la parte posterior para darle mayor firmeza y evitar que se cierre.

. Toma una hoja de papel verde y realiza dobleces en forma de acordeón a lo largo de toda la pieza. Procura que los pliegues tengan un tamaño similar para conseguir una falda pareja y con volumen. Puedes recortar la parte inferior con una ligera curva para conseguir una apariencia más cercana a una falda amplia. Si el papel es demasiado ligero, pega una pieza de cartón delgado en la parte posterior para darle mayor firmeza y evitar que se cierre. Prepara la base del centro de mesa. Coloca un trozo de espuma floral sobre el candelabro o la estructura decorativa que hayas elegido. La espuma será el punto de apoyo para las flores y otros elementos, por lo que debe quedar bien sujeta antes de continuar. Prepara el aro que irá alrededor de la base y cúbrelo con follaje o plantas artificiales. Distribuye el follaje de manera uniforme para evitar espacios demasiado visibles.

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