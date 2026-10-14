DIY: Convierte tubos de cartón en un organizador de lápices

Mantener el escritorio o la zona de estudio en orden no tiene por qué implicar un gasto elevado en accesorios de plástico o metal; crear tu propio organizador casero es una alternativa accesible y funcional. Con un poco de creatividad y materiales que se suelen desechar a diario, es posible fabricar soluciones de almacenamiento tan estéticas como útiles.

Si tienes varios rollos de papel higiénico o de cocina guardados en casa, ha llegado el momento de darles uso con este sencillo proyecto. A continuación, te mostramos el paso a paso para recortar, pintar y ensamblar una estructura escalonada que te ayudará a clasificar tus lápices, marcadores y herramientas de trabajo de manera práctica y económica.

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¿Qué elementos se necesitan para hacer este organizador de lápices?

Transformar tubos de cartón en un práctico organizador para lápices es una solución accesible y creativa para mantener en orden tu escritorio. A continuación, desplegaremos una lista con los materiales a utilizar:



Rollos de papel higiénico o de cocina

Cartón firme

Pinturas acrílicas

Cinta decorativa

Silicona.

¿Cómo hacer un organizador con rollos de papel?

Para fabricar tu propio organizador de escritorio, comienza preparando los compartimentos. Recorta cinco tubos de cartón haciendo pequeñas ranuras rectangulares en sus extremos y sella un lado pegando tapitas circulares de cartón para formar cajoncitos contenedores. Luego, corta otros tubos a diferentes alturas escalonadas (desde 4 cm hasta 19 cm) y redondea los bordes superiores con formas en arco para darle un estilo más dinámico a la estructura.

A continuación, pasa a la etapa de acabado. Pinta el interior de los recipientes con colores vivos y el exterior con un tono blanco o neutro. Para lograr una terminación limpia y prolija, recubre todos los bordes superiores recortados con cinta decorativa.

Finalmente, realiza el ensamblaje. Une todos los tubos entre sí con silicona caliente, acomodando los compartimentos más altos en la parte posterior y los más cortos al frente. Para terminar, mide el contorno total del conjunto sobre un trozo de cartón rígido, adhiérele una lámina de goma EVA en la base inferior para evitar que se deslice y pega encima toda la estructura.