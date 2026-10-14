¿Quién ganó la Medalla Varonil HOY 13 de octubre de 2026 en Exatlón México?

Hoy 13 de octubre, los hombres de Exatlón México compitieron por la Medalla Varonil. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de demostrar por qué es el mejor en esta competencia, pero solo uno lo consiguió. Heliud fue el Atleta que logró conseguir la Medalla con un tiempo récord que fue muy difícil de superar para el resto de competidores.

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¿Quién ganó la Medalla Varonil de hoy?

A pesar de que la suerte le jugó en contra, colocándolo en el primer puesto de salida para realizar el circuito, Heliud Pulido logró demostrar por qué es una de las figuras más importantes de Exatlón México. Ninguno de los competidores que le siguió pudo hacerle frente a la marca que dejó. Esto le garantizó llevarse esta importante medalla.

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¿Quién ganó la Batalla Colosal en Exatlón México?

Además de la Medalla Varonil, hoy los equipos también se enfrentan a la bl; recordemos que aquí tanto el Equipo Azul como el Equipo Rojo tienen la oportunidad de ganar un premio que les permita salir y distraerse un poco de la presión de la competencia. Si quieres saber quién se quedó con el premio esta semana, no te olvides de ver Exatlón México a través de la señal de Azteca UNO a partir de las 6:30 pm.