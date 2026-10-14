El truco de la cuchara congelada para eliminar las ojeras es uno de los secretos de belleza más antiguos y virales del mundo. Este es uno de los métodos que cuenta con el respaldo de la dermatología por una razón muy sencilla: el poder de la crioterapia.

Si te despertaste con la mirada cansada, ojos hinchados o una tonalidad oscura debajo de los ojos, aquí te explicamos cómo usar la cuchara para eliminar las ojeras de forma segura, efectiva y en pocos minutos.

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Cómo usar la cuchara para eliminar las ojeras: El truco casero que sí funciona

Las ojeras y las bolsas mañaneras suelen aparecer por dos razones principales: la acumulación de líquidos durante la noche y la dilatación de los pequeños vasos sanguíneos de la zona periocular.

Cuando aplicas metal helado sobre esta zona, provocas un efecto de vasoconstricción inmediata. Esto significa que:

Reduce la inflamación : El frío drena el exceso de líquido acumulado en las bolsas.

: El frío drena el exceso de líquido acumulado en las bolsas. Aclara la zona : Al encoger los vasos sanguíneos dilatados, disminuye ese tono morado o azulado tan característico de las ojeras por cansancio.

: Al encoger los vasos sanguíneos dilatados, disminuye ese tono morado o azulado tan característico de las ojeras por cansancio. Efecto tensor: Estimula la microcirculación, devolviéndole firmeza y una apariencia despierta a la mirada.

Cómo usar la cuchara para eliminar las ojeras|Gemini

¿Cómo aplicar la cuchara correctamente sin dañar tu piel?

Para evitar quemaduras por congelación o irritar la delicada piel de tus ojos, sigue este método profesional:

Enfría el metal: Coloca dos cucharas de metal limpias en el congelador durante 10 a 15 minutos. No las dejes horas ni toda la noche; si están demasiado congeladas, podrían pegarse a tu piel y lastimarte.

Prepara tu piel: Lava tu rostro con agua templada y aplica una gota de tu crema de contorno de ojos o aceite de almendras.

Cómo usar la cuchara para eliminar las ojeras|Gemini

La posición correcta: Saca las cucharas del congelador y usa la parte convexa (la parte trasera y curva) de la cuchara.

Masaje y presión: Coloca la curva de la cuchara sobre la zona de la ojera, justo debajo del ojo. Ejerce una presión muy leve y realiza movimientos suaves desde el lagrimal hacia afuera.

Tiempo estimado: Mantén la cuchara en la zona durante unos 10 o 15 segundos, retírala, y vuelve a apoyarla. Repite el proceso durante 2 o 3 minutos por ojo.

