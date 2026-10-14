Cómo usar la cuchara para eliminar las ojeras
¿Funciona la cuchara congelada para eliminar las ojeras? Descubre cómo usarla para quitarlas correctamente, el paso a paso del truco y por qué funciona
El truco de la cuchara congelada para eliminar las ojeras es uno de los secretos de belleza más antiguos y virales del mundo. Este es uno de los métodos que cuenta con el respaldo de la dermatología por una razón muy sencilla: el poder de la crioterapia.
Si te despertaste con la mirada cansada, ojos hinchados o una tonalidad oscura debajo de los ojos, aquí te explicamos cómo usar la cuchara para eliminar las ojeras de forma segura, efectiva y en pocos minutos.
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Cómo usar la cuchara para eliminar las ojeras: El truco casero que sí funciona
Las ojeras y las bolsas mañaneras suelen aparecer por dos razones principales: la acumulación de líquidos durante la noche y la dilatación de los pequeños vasos sanguíneos de la zona periocular.
Cuando aplicas metal helado sobre esta zona, provocas un efecto de vasoconstricción inmediata. Esto significa que:
- Reduce la inflamación: El frío drena el exceso de líquido acumulado en las bolsas.
- Aclara la zona: Al encoger los vasos sanguíneos dilatados, disminuye ese tono morado o azulado tan característico de las ojeras por cansancio.
- Efecto tensor: Estimula la microcirculación, devolviéndole firmeza y una apariencia despierta a la mirada.
¿Cómo aplicar la cuchara correctamente sin dañar tu piel?
Para evitar quemaduras por congelación o irritar la delicada piel de tus ojos, sigue este método profesional:
Enfría el metal: Coloca dos cucharas de metal limpias en el congelador durante 10 a 15 minutos. No las dejes horas ni toda la noche; si están demasiado congeladas, podrían pegarse a tu piel y lastimarte.
Prepara tu piel: Lava tu rostro con agua templada y aplica una gota de tu crema de contorno de ojos o aceite de almendras.
La posición correcta: Saca las cucharas del congelador y usa la parte convexa (la parte trasera y curva) de la cuchara.
Masaje y presión: Coloca la curva de la cuchara sobre la zona de la ojera, justo debajo del ojo. Ejerce una presión muy leve y realiza movimientos suaves desde el lagrimal hacia afuera.
Tiempo estimado: Mantén la cuchara en la zona durante unos 10 o 15 segundos, retírala, y vuelve a apoyarla. Repite el proceso durante 2 o 3 minutos por ojo.