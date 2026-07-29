ÚLTIMA HORA: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que elijas a un Capitán

La semana número 11 de MasterChef 24/7 ha iniciado con todo y es que tenemos a los 12 finalistas, mismos que incluso ya se han puesto una filipina que demuestra su conocimientos, nivel y destreza para la cocina, un logro que pocos pueden presumir.

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Aunque no todo ha sido alegrías, pues durante el Reto por el Pin del Chef los jueces se llevaron una de las peores degustaciones de todas la temporada pues en la preparación de un pescado, todos los Cocineros fracasaron sorpresivamente dejando este beneficio sin dueño, algo nunca antes nunca visto, por lo que la VOTACIÓN de un Capitán podría significar su salvación.

Abren votaciones en MasterChef 24/7 para elegir al segundo Capitán

Sí, estamos entrando a estancias finales de MasterChef 24/7, por lo que las disputas cada vez son más intensas, por ello, para esta Batalla por Equipos únicamente habrán dos Equipos y tú podrás elegir al segundo.

Si bien, la noche de este martes se definió al primer Capitán a través de su habilidad dentro de la Cocina, tú serás quien elija al segundo de la semana a través de votaciones.

¿Cómo votar para elegir al Capitán de la Batalla por Equipos en MasterChef 24/7?

Para elegir al segundo Capitán de la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 hay varias maneras de hacerlo, pues puedes hacerlo escaneando el código QR que aparece durante la transmisión en vivo del programa una vez que nuestra conductora Claudia Lizaldi indique que han abierto las votaciones.

También puedes votar en nuestro sitio web oficial de Azteca UNO, donde luego de hacer clic en el apartado de MasterChef 24/7, encontrarás la sección de VOTA y ahí podrás dar con los Cocineros disponibles para que sean el tercer Capitán.

Por último pero no menos importante, puedes hacerlo a través de la aplicación móvil de de Tv Azteca En Vivo, donde te aparecerá un menú con los participantes que pueden ser los Capitanes.