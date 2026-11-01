Rafa Mercadante lanza dura crítica a la Resistencia en La Granja VIP: “Están huecos”

Una conversación entre los integrantes de La Granja VIP llevó a Rafa Mercadante a compartir una fuerte reflexión sobre la percepción que existe alrededor del equipo de la Resistencia y el contenido que generan dentro del reality. El conductor aseguró que, desde su punto de vista, muchas personas utilizan a los integrantes de ese grupo como motivo de burla. Sin embargo, la conversación tomó un giro cuando surgió la pregunta sobre por qué, pese a las críticas, sus rivales han logrado llamar la atención del público.

Rafa Mercadante analiza la conexión de la Resistencia con el público

Durante la charla, Rafa Mercadante habló sobre la manera en que él percibe al equipo contrario. Según explicó, considera que algunas de las situaciones que protagonizan son utilizadas por la gente para burlarse de ellos. Ante esta postura, Rafa lanzó una pregunta que abrió el debate entre los presentes: ¿por qué entonces tienen éxito? La respuesta que recibió fue contundente, pues señalaron que ese tipo de situaciones pueden funcionar como un contenido momentáneo y fácil de consumir.

En medio de la conversación, incluso surgió la opinión de que para algunos integrantes de la Resistencia sería difícil generar una conexión más profunda con el público. La frase que se escuchó fue que era “imposible que conectes”, una declaración que dejó claro el tono crítico que tomó el intercambio. Rafa continuó escuchando los argumentos y terminó compartiendo una de las frases más contundentes de la charla: “Están huecos”. Sus palabras reflejaron la opinión que tiene sobre sus rivales y sobre el tipo de contenido que, según él y sus compañeros, ha logrado llamar la atención dentro de La Granja VIP.

La conversación también deja sobre la mesa una diferencia importante entre ambos equipos: mientras unos consideran que las situaciones de la Resistencia generan interés precisamente por las reacciones que provocan, Rafa cuestionó si ese éxito realmente significa que existe una conexión genuina con la audiencia. Con la competencia cada vez más avanzada, las diferencias entre los grupos continúan generando conversaciones y opiniones dentro de la granja. Esta vez, Rafa Mercadante no dudó en expresar lo que piensa sobre el éxito de sus rivales y terminó la charla con una crítica que seguramente dará de qué hablar.