¡No les cree nada! “El Mono” Osuna pone en duda las intenciones del Equipo Disfuncional en La Granja VIP

La desconfianza entre los equipos de La Granja VIP continúa creciendo y ahora una conversación entre los integrantes de la Resistencia dejó al descubierto que no creen del todo en las intenciones de sus rivales. Esta vez, “El Mono” Osuna expresó sus dudas sobre el equipo disfuncional después de que Kunno le compartiera información sobre una supuesta estrategia que habría planteado Ivonne. La revelación sorprendió al Granjero, pues, de acuerdo con lo que le contó su compañero, el plan habría sido poner a Kunno en riesgo en lugar de nominar a “El Mono”.

“El Mono” NO le tiene confianza al Equipo Disfuncional

Durante la conversación, Kunno le contó a “El Mono” que Ivonne le había dicho que la estrategia del equipo disfuncional era mandarlo a él a la nominación y no al integrante de la Resistencia.

Esta información provocó que “El Mono” cuestionara las intenciones de sus rivales, pues dejó claro que no les cree. La situación resulta relevante porque, aunque ambos pertenecen a equipos contrarios, las decisiones y conversaciones que ocurren dentro del grupo rival pueden influir en la manera en que la Resistencia interpreta sus movimientos.

Para “El Mono”, lo que Kunno le compartió es otro motivo para desconfiar de las palabras y posibles estrategias del equipo disfuncional. La posibilidad de que hubieran contemplado a Kunno como objetivo también pone sobre la mesa que las decisiones de sus rivales podrían ser distintas a lo que comunican frente a los demás. Por su parte, Kunno decidió compartir con su compañero lo que supuestamente había escuchado de Ivonne, una conversación que terminó alimentando las sospechas de “El Mono”.

Así, la tensión entre ambos equipos suma un nuevo episodio, ahora con una posible estrategia de nominación como protagonista. Mientras la Resistencia analiza los movimientos de sus contrincantes, queda la incógnita de si el equipo disfuncional realmente tenía contemplado mandar a Kunno a la placa o si existe otra explicación detrás de lo que le contó a “El Mono”. Lo cierto es que el Granjero dejó claro que ya no está dispuesto a confiar tan fácilmente en sus rivales.