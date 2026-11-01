¿La alianza se rompe? Estos Granjeros contemplan nominar a Ivonne Montero y Rafa Mercadante en La Granja VIP
¿Ya no confían en sus aliados? Una conversación destapó los nombres que podrían mandar a la tabla
Las próximas nominaciones de La Granja VIP podrían traer una sorpresa dentro de uno de los equipos, pues Niurka, Kevyn y Julio ya comenzaron a hablar sobre los nombres que podrían poner en riesgo, incluso si eso significa votar contra sus propios compañeros. Entre las opciones que contemplan están Ivonne y Rafa Mercadante, dos integrantes de su mismo grupo. La posibilidad de que los aliados terminen enfrentándose en la votación abre la puerta a una nueva tensión dentro de la competencia, especialmente porque la decisión tendría motivos muy particulares.
Ivonne Montero y Rafa Mercadante podrían recibir los votos de su propio equipo
Durante una conversación, Niurka, Kevyn “Bicolor” y Julio Camejo comentaron que tienen contemplado nominar a Ivonne Montero, pues consideran que últimamente ha estado demasiado relajada. Por ello, quieren ponerla a prueba y descubrir cómo reaccionaría si tuviera que enfrentarse a una situación de riesgo dentro de La Granja VIP. Pero Ivonne no sería la única que podría recibir votos de sus propios aliados. Los tres también mencionaron a Rafa Mercadante como otra posibilidad para la próxima nominación, lo que dejaría en una posición complicada a dos integrantes de su propio equipo.
Ante la posibilidad de que alguien cuestione por qué están pensando en nominar a personas de su mismo grupo, también explicaron que prácticamente no tienen a quién más mandar a la tabla. Es decir, al no encontrar otras opciones entre sus rivales, estarían considerando dirigir sus votos hacia sus propios compañeros.
Esta estrategia podría generar un nuevo conflicto, pues una cosa es compartir equipo y otra muy distinta saber que tus aliados están dispuestos a ponerte en riesgo para avanzar en el reality. Por ahora, se trata de nombres que Niurka, Kevyn y Julio están contemplando y no de una decisión definitiva. Sin embargo, la posibilidad de que Ivonne y Rafa reciban votos de su propio grupo deja una pregunta en el aire: ¿se atreverán a traicionar a sus compañeros cuando llegue el momento de nominar?