No tires las hojas secas de laurel: 3 formas de reutilizarlas de una forma útil en el hogar

El laurel es una de las hierbas aromáticas más importantes de todas y que se utiliza para varios usos, no solamente en el mundo de la cocina, sino que está relacionado con creencias espirituales y hasta con la medicina natural. Por eso, es que se recomienda siempre tener algunas hojas de esta planta en casa y si ya se han secado, deberías tener en cuenta tres ideas para reutilizarlas de una manera útil en el hogar y que será más fácil de lo que parece.

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Entre las características que debemos mencionar del laurel, es que sirve principalmente como condimento culinario y remedio natural; y que esto ayudará a mejorar la digestión, calmar dolores articulares y aliviar la tos. Por otro lado, dentro del uso culinario es muy usado, ya que esta hierba aromática se usará para condimentar todo tipo de platos, pero en el último tiempo se le han dado otros usos.

Beneficios de las hojas de laurel

Siguiendo con esta línea, los beneficios que debemos mencionar del laurel, es que se lo asocia a la medicina natural, como el hecho de que alivia problemas gastrointestinales, regula los niveles de colesterol, problemas respiratorios, entre otros. Por eso, es que muchas personas suelen usar hojas de laurel para perfumar el hogar y por eso te dejaremos tres ideas para que reutilices las hojas secas y sean ideales para la casa.

3 ideas para reutilizar las hojas de laurel en casa

Ahuyentar insectos: puedes dejar hojas secas de laurel en cajones, alacenas o cercas de alimentos para mantener alejados a los insectos, gracias al fuerte olor.

Ambientador natural: es otro de los usos para las hojas secas de laurel, y puedes calentarlo suavemente, mezclarlo con canela y piel de cítricos, soltando un olor increíble que perfumará todo el hogar