La Granja VIP: cómo llegó cada uno de los cinco nominados a la tabla de la séptima semana

La séptima semana de La Granja VIP está cerca de llegar a su fin y cinco participantes dependen del apoyo del público para continuar en la competencia. Sin embargo, la tabla definitiva tuvo varios cambios y cada uno de los nominados llegó al riesgo de eliminación por un camino diferente.

Después de lo sucedido durante La Salvación y La Traición, Manelyk González, Rafael Mercadante, Azalia Ojeda, Natalia Alcocer y Kunno quedaron como los cinco nominados que buscarán permanecer en el reality este domingo 25 de octubre. Aquí te contamos qué pasó con cada uno.

Manelyk perdió el Duelo de Nominación contra Azalia

Manelyk fue la primera de los cinco nominados definitivos en llegar a la tabla. Julio Camejo, quien ocupa el puesto de Capataz esta semana, la escogió para disputar el Duelo de Nominación del martes 20 de octubre, mientras que el público seleccionó a Azalia como su rival.

Pese a formar parte de la misma alianza, ambas tuvieron que enfrentarse para evitar la nominación. Azalia consiguió la victoria y Mane quedó en riesgo. Posteriormente, la influencer tampoco logró ganar La Salvación, por lo que su permanencia quedó en manos de los aficionados.

Rafael Mercadante fue el más votado en La Asamblea

Rafa Mercadante llegó a la tabla durante La Asamblea del miércoles 21 de octubre. El actor y conductor recibió la mayor cantidad de nominaciones por parte de sus compañeros, quedando entre los participantes que podrían abandonar la competencia.

Mono Osuna, Azalia, Manelyk, Bebeshita y Kunno votaron contra él de manera individual. Además, el equipo del elemento Tierra también lo eligió en la votación colectiva. Aunque después compitió por La Salvación, Fernando Lozada se quedó con el triunfo.

Azalia quedó nominada por decisión de Julio Camejo

Aunque había vencido a Manelyk en el duelo, Azalia no consiguió mantenerse fuera de peligro. Tras los votos de La Asamblea y la participación de los cuatro elementos, quedó empatada con Mono Osuna.

En este contexto, Julio Camejo tuvo la responsabilidad de resolver el empate como Capataz. Su decisión fue colocar a Azalia en la tabla, apenas un día después de que ella había ganado el duelo. Tampoco consiguió salir durante La Salvación del jueves.

Natalia Alcocer recibió La Traición de Fernando Lozada

Natalia permaneció fuera de la tabla hasta el viernes 23 de octubre. Fernando Lozada, ganador de La Salvación, tuvo el poder de sacar a un nominado y colocar a otro participante en riesgo.

¡Traición DOBLE! Natalia Alcocer al ser nominada por Fernando Lozada, decide nominar a Kunno en La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

Fernando decidió salvar a Mono Osuna y traicionar a Natalia. De esta manera, la actriz se incorporó a la nominación en el último día de movimientos de la semana. Sin embargo, todavía faltaba una sorpresa que modificaría la lista definitiva.

Kunno llegó a la tabla por la doble Traición

La dinámica del viernes permitió una doble Traición. Después de ser nominada por Fernando, Natalia tuvo la oportunidad de enviar a otro Granjero a la tabla y escogió a Kunno, sin abandonar ella la nominación.

Más tarde, Alcocer explicó a Rafa que sus opciones eran Kunno y Bebeshita, pero prefirió proteger a Daniela Alexis por la amistad que mantienen. Así quedó definido el quinto participante en riesgo.