Aprende a hacer una portada bonita para tus cuadernos y sorprende a todos en tu clase
Es muy fácil de hacer y no te llevará demasiado tiempo.
Las clases ya han empezado en todo el país y si bien muchos de los niños ya tiene sus cuadernos personalizados, nunca es mal momento para poder renovarlos y darle un estilo diferente para que sorprendan a todos sus compañeros. A su vez, no es necesario gastar tanto dinero en stickers o en portadas y por este motivo, te vamos a compartir una manualidad para que puedas hacer una portada para tus cuadernos sin la necesidad de gastar dinero y que incluso puedes hacer con los más pequeños.
Por otro lado, hay que mencionar que los niños ya están acudiendo a clases, y que esto llevó a que muchos padres tuvieran que invertir mucho dinero en los útiles escolares, como así también en las portadas para los cuadernos y todas las asignaturas. Y si bien muchos ya la tendrán para todo el Ciclo Escolar, nunca es mal momento para cambiarlas y renovar estas portadas.
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En este ocasión, para poder personalizar tus cuadernos de clases o de estudio, de apuntes o lo que quieras, lo mejor que puedes hacer es hacer esta manualidad con elementos que tienes en casa y que le darán un estilo diferente. Por eso, para renovar tus útiles y cuadernos, te vamos a compartir los materiales que necesitas, como así también el paso a paso.
Materiales para la portada de tu cuaderno
- Tu cuaderno
- Lápiz y borrador
- Marcadores de cualquier tipo o colores resaltados
- Rapidógrafo para que al colorear no se borren los trazos
- Dibujo guía, que lo podrás descargar
Cómo hacer la portada bonita para las clases
- Utilizar una regla para dibujar una serie de rectángulos verticales conectados que formarán la estructura del título
- Rellenar cada rectángulo con varios colores usando fibrones
- Dibujar un tierno personaje en la parte superior y detallarlo con marcadores de colores
- Marcar los espacios para escribir el nombre de la asignatura
- Añadir figuras decorativas como estrellas alrededor del diseño
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