Luto en “Las Perdidas"; muere la mamá de la influencer conocida como Kimberly “La más Preciosa”, esto se sabe:

Hace unas horas, el mundo del entretenimiento se vistió de luto luego de que Kimberly Irene “La Más Preciosa” diera a conocer a través de sus redes sociales que su madre había fallecido, lo que generó una gran reacción dentro de todos sus amigos y seguidores de “Las Perdidas”.

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Sobre las causas de muerte, se sabe que la señora se encontraba delicada de salud en las últimas semanas, incluso en días anteriores la influencer pedía respeto a quienes especulaban sobre lo que ocurría.

Muere la mamá de Kimberly “La Más Preciosa” de Las Perdidas

La madrugada de este sábado 24 de octubre se confirmó a través de redes sociales que “Doña Marta” había fallecido luego de haber estado varios días en el hospital, siendo que de acuerdo con la misma Kimberly, se encontraba muy delicada.

Poco a poco, diversas personas comenzaron a mostrar respeto por el luto que Kimberly de “Las Perdidas” atraviesa, además de diversos mensajes en muestras de apoyo, mostrando la unión dentro de este grupo.

De momento Kimberly se ha limitado a hablar más sobre el tema, pues se desconoce la verdadera causa de muerte de Doña Marta, aunque se ha especulado que podría ser debido a complicaciones de la diabetes mellitus, aunque se espera que pronto la influencer hable con sus seguidores sobre lo ocurrido.

Kimberly La Más Preciosa se despide de su mamá con emotiva publicación en redes

Hace unas horas, Kimberly hizo una publicación a través de sus redes sociales donde se despidió emotivamente de su mamá:

“Madre hoy te fuiste a de este mundo pero nunca de mi corazón te agradezco x todo lo que estuviste junto ami de verdad mi vida ya no será la misma solo tengo un gran hueco en mi corazón no te despido x que algún día estaremos juntas de nuevo te amo mama@ dios te tenga en su santa gloria. Mama cuídanos desde en donde estés 💔🥹”

QEPD.