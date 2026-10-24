Los párpados caídos presentan uno de los principales problemas a la hora del maquillaje, pero hay un truco muy interesante con el que puedes realizar un delineado de ojos perfecto.

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Este truco consiste en hacer el trazo con los ojos abiertos, la mirada relajada y mirando al frente del espejo. Ten en cuenta que si estiras la piel o cierras el ojo pues el delineado se va a esconder o se deformará.

¿Cómo delinear los ojos con párpados caídos?

Los pasos para seguir son los siguientes:

Prepara el párpado: Procura limpiar la zona y aplicar una fina capa de prebase para ojos o corrector sellado con polvo. Esta zona acumula grasitud en el pliegue por lo que los productos se corren con facilidad.

Ubica el punto de guía: Mantén los ojos bien abiertos y mira al frente. Localiza el final exacto del pliegue que cae ya que ahí debes hacer un pequeño punto con el delineador.

Traza la colita (hacia la sien): El siguiente paso es poder dibujar una línea recta que se dirija desde la esquina externa del ojo en dirección al final de la ceja o la sien. Pasa sin miedo por encima del pliegue caído sin levantar la ceja ni estirar la piel.

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Conecta de forma recta: Desde el extremo de la colita que acabas de hacer, traza una línea recta horizontal hacia adentro, apuntando a la mitad de tus pestañas. Cuando lo hagas con el ojo abierto vas a ver que al parpadear se forma como un escalón o corte de ala y es normal.

Rellena los espacios: Ahora deberás cerrar un poquito el ojo para rellenar el pequeño triángulo que quedó vacío sobre el pliegue y pule los bordes.

Línea de pestañas ultra fina: Desde el centro del ojo hacia el lagrimal, mantén el trazo extremadamente fino y pegado a la raíz de las pestañas. Si haces esta línea gruesa, te comerás el poco espacio visible de tu párpado móvil.

Algunos tips que puedes tener en cuenta es usar delineadores de punta fina, probar el delineador marrón y nunca olvidarte de la máscara de pestañas.