Cómo hacer una tarjeta de Navidad con un reno 3D, ideal para regalar en diciembre
No hace falta gastar tanto dinero, sino que podrás hacerla con estos materiales.
La Navidad es una de las fechas más esperadas por muchas personas y es que representa la unión, la armonía, y el amor en las familias; donde se caracteriza por reinar la paz y en el cual compartirán momentos agradables. Si hay algo que no puede faltar es la decoración del hogar, teniendo en cuenta que no sólo estará el árbol de Navidad o el centro de mesa, sino que será ideal para enviarse tarjetas de Navidad y te compartiremos como hacer una tarjeta con un reno 3D y que será ideal para enviar en diciembre.
No hay dudas que durante Navidad, las tarjetas no pueden faltar y es que si bien muchos utilizan los teléfonos celulares para enviarse mensajes de buenos deseos, estas postales son una tradición y cumplen la función de transmitir buenos deseos, cariño, gratitud a familiares, compañeros de trabajo; y que tienen diversos propósitos, por lo que hay quienes deciden comprarlas en algunas tiendas.
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Por lo general, hay personas que suelen comprar sus tarjetas de Navidad, pero estaríamos gastando mucho dinero cuando eso lo podemos destinar a otros gastos, como la comida o regalos para amigos o familiares. Por eso, te vamos a compartir el paso a paso para que puedas hacer unas tarjetas de reno 3D que son fáciles de hacer e ideal para enviar en las Fiestas.
Materiales para la tarjeta de Navidad
- Papel de seda rojo
- Pegamento en barra
- Pistola de silicona caliente
- Rotulador marrón
- Cascabel
- Ojos de plástico
- Cartulina marrón, blanca y negra
Cómo hacer una tarjeta de Navidad con un reno 3D
- Recortar un rectángulo de 30 cm de largo por 15 cm de ancho en cartulina marrón, un cuadrado de 13 cm de largo por 13 cm de ancho en cartulina blanca
- Recortar 3 círculos de cartulina marrón de 5 cm, de 3 cm y de 2cm y recortar una tira de 15 cm de largo por 1 cm de ancho para formar un pequeño rollo
- Doblar la cartulina marrón por la mitad y dejar doblado en la parte de arriba, pegar el cuadrado de la cartulina blanca en la parte frontal asegurándote de que quede centrado y pegar el círculo grande de cartulina marrón en el centro
- Pegar el círculo pequeño en la parte inferior, dibujar los cuernos del reno en 3D a mano alzada en cartulina marrón; recortar y pegar las orejitas al lado de las astas y pegar los ojos para recortar un trozo de papel seda rojo y formar una bolita para pegarla en el centro
- Pegar el rollo de cartulina marrón y pegarlo en el centro del cuerpo del reno con la pistola de silicona caliente y luego pegar la cabeza y para finalizar, pegar el cascabel