Cómo hacer una tarjeta de Navidad con un reno 3D, ideal para regalar en diciembre

La Navidad es una de las fechas más esperadas por muchas personas y es que representa la unión, la armonía, y el amor en las familias; donde se caracteriza por reinar la paz y en el cual compartirán momentos agradables. Si hay algo que no puede faltar es la decoración del hogar, teniendo en cuenta que no sólo estará el árbol de Navidad o el centro de mesa, sino que será ideal para enviarse tarjetas de Navidad y te compartiremos como hacer una tarjeta con un reno 3D y que será ideal para enviar en diciembre.

No hay dudas que durante Navidad, las tarjetas no pueden faltar y es que si bien muchos utilizan los teléfonos celulares para enviarse mensajes de buenos deseos, estas postales son una tradición y cumplen la función de transmitir buenos deseos, cariño, gratitud a familiares, compañeros de trabajo; y que tienen diversos propósitos, por lo que hay quienes deciden comprarlas en algunas tiendas.

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Por lo general, hay personas que suelen comprar sus tarjetas de Navidad, pero estaríamos gastando mucho dinero cuando eso lo podemos destinar a otros gastos, como la comida o regalos para amigos o familiares. Por eso, te vamos a compartir el paso a paso para que puedas hacer unas tarjetas de reno 3D que son fáciles de hacer e ideal para enviar en las Fiestas.

Materiales para la tarjeta de Navidad

Papel de seda rojo

Pegamento en barra

Pistola de silicona caliente

Rotulador marrón

Cascabel

Ojos de plástico

Cartulina marrón, blanca y negra

Cómo hacer una tarjeta de Navidad con un reno 3D