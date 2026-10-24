Mezclar jengibre y cúrcuma: para qué sirve y por qué se recomienda

En las redes sociales puedes encontrar una gran cantidad de mezclas caseras que se utilizan para diversos objetivos. Uno de los que se ha popularizado es el mezclar jengibre y cúrcuma.

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La mezcla de estos ingredientes es muy utilizada para reducir la inflamación, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunitario. Los recomiendan juntos debido a que generan un efecto sinérgico, es decir que sus propiedades se potencian y tienen un mayor efecto que separados.

¿Por qué se recomienda la mezcla de jengibre y cúrcuma?

Los beneficios de esta combinación son:

Alivia dolores e inflamación crónica: la curcumina de la cúrcuma sumado a los gingeroles y shogaoles del jengibre tienen la posibilidad de bloquear las enzimas responsables de los procesos inflamatorios. Muy recomendado para personas con dolores articulares, artritis o dolores musculares.

Mejora la digestión y reduce la hinchazón: otro beneficio es que contribuye a calmar las náuseas, elimina los gases y acelera el vaciado gástrico. La cúrcuma estimula la producción de bilis para digerir mejor las grasas y proteger la mucosa intestinal. Juntos disminuyen la pesadez abdominal.

Jengibre

Refuerza el sistema inmunológico: al ser ricos en antioxidantes y compuestos antibacterianos, ayudan al cuerpo a defenderse y recuperarse más rápido frente a resfriados, gripes y afecciones respiratorias.

Apoya el control del peso y la glucosa: por último, la combinación puede estimular el metabolismo y ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina por lo que contribuye a regular los niveles de azúcar en sangre.

La combinación se recomienda por una razón médica y científica ya sus compuestos activos se complementan a nivel celular. Además, existen ciertas pautas tradicionales para optimizar esta mezcla:

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La cúrcuma por sí sola se absorbe mal en el intestino. Se recomienda añadir una pizca de pimienta negra, ya que la piperina aumenta la absorción de la curcumina hasta un 2000%.

Los componentes de la cúrcuma son solubles en grasa. Tomar la mezcla con un toque de aceite de coco, aceite de oliva o leche facilita su asimilación.