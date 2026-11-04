Rafael Mercadante sorprende a Kunno al revelar quién es su expareja: ¿cómo es su historial amoroso?

Rafael Mercadante sorprendió a Guillermo Kunno durante una conversación en La Granja VIP, al contarle un episodio relacionado con su expareja. Aunque el creador de contenido reconoció la historia que escuchaba, desconocía que la mujer involucrada había mantenido una relación sentimental con su compañero.

¿Qué reveló Rafael Mercadante sobre su expareja en La Granja VIP?

Mientras intercambiaban experiencias sobre sus redes sociales y las publicaciones que comparten con sus seguidores, Rafa recordó un video que, según explicó, alcanzó millones de reproducciones. En él había salido en defensa de su entonces pareja por un problema económico con un fotógrafo.

De acuerdo con el relato del conductor, el hombre tenía un pago pendiente con ella y no había querido cubrirlo. Mercadante contó que decidió hablar públicamente del asunto y que después otras personas se sumaron a los señalamientos. Aseguró que esa publicación tuvo un alcance mucho mayor que otros contenidos suyos, incluidos aquellos en los que aparecía cantando.

Kunno reconoció la historia, aunque le faltaba un dato para relacionarla con su compañero. “Ella era mi pareja”, aclaró Rafa, antes de precisar que se refería a la madre de su hija menor.

Elda María cuenta el motivo de su separación de Rafa Mercadante

“No tenía la menor idea”, respondió el creador de contenido. Más adelante explicó que su sorpresa estaba precisamente en descubrir aquel vínculo: conocía el episodio, pero no sabía que Mercadante era expareja de la mujer involucrada.

La relación a la que hacía referencia el presentador fue la que mantuvo con Elda María Gámiz, madre de Isabella, su segunda hija, nacida en 2023.

¿Quiénes han sido las parejas de Rafael Mercadante?

El historial sentimental que Rafael ha compartido públicamente incluye a las madres de sus dos hijas y otras relaciones posteriores. Estas son algunas de las parejas documentadas del conductor:



María Mercedes Aragón. Es la madre de Francesca, la hija mayor de Mercadante.

Es la madre de Francesca, la hija mayor de Mercadante. Elda María Gámiz. Ambos hicieron público su noviazgo en mayo de 2022, cuando ya llevaban un año juntos. En aquel momento, Rafa contó que unas amigas de Querétaro los pusieron en contacto porque ella buscaba orientación para incorporarse al medio artístico. Se reunieron en un restaurante de la Ciudad de México y después comenzaron a seguirse en redes sociales. La separación se anunció en mayo de 2024, tras aproximadamente tres años de relación y después del nacimiento de Isabella.

Ambos hicieron público su noviazgo en mayo de 2022, cuando ya llevaban un año juntos. En aquel momento, Rafa contó que unas amigas de Querétaro los pusieron en contacto porque ella buscaba orientación para incorporarse al medio artístico. Se reunieron en un restaurante de la Ciudad de México y después comenzaron a seguirse en redes sociales. La separación se anunció en mayo de 2024, tras aproximadamente tres años de relación y después del nacimiento de Isabella. María de la Paz Castillo Gavira. En junio de 2025, el conductor habló con TVNotas sobre su relación con la empresaria y repostera. Según contó, se conocieron mediante una aplicación y conversaron durante unos veinte días antes de encontrarse para cenar. En esa entrevista también compartió que ya conocían a sus respectivas familias.

¿Quién es la pareja actual de Rafael Mercadante?

Actualmente, la pareja de Rafael es la argentina Alejandra Guadalupe Repeto. El conductor se refiere a ella cariñosamente como “mi güerita”. Mercadante ha contado que la conoce desde hace casi treinta años. Aunque comparte fotografías con ella en sus redes sociales, Alejandra mantiene su vida alejada de los reflectores.

