Erradica la humedad del baño con este sencillo remedio casero

Algunas estructuras/acomodos de las piezas del baño no permiten que la luz o el viento quiten todo resquicio de los líquidos generados. En ese sentido, aparece la no deseada humedad, que puede provocar apariciones de insectos no deseados en tu baño. En ese sentido, muchos de los seguidores de los remedios caseros recomiendan con ahínco este par de elementos que erradicarán invitados no deseados en cada rincón de tu baño: el romero y el arroz.

¿Por qué recomiendan el arroz y el romero para combatir la humedad?

El tema de la humedad resulta muy rutinario para muchas personas y esto es así por la complicación que en ocasiones llega por la falta de ventilación o por el propio calor. El gran problema aquí es que llegan más problemas, como malos olores, manchas, moho y sensaciones de suciedad que no son ideales en un entorno que requiere de limpieza en general.

Ante eso, los remedios caseros aparecen de nueva cuenta con la intención de aportar alguna solución sencilla, económica y sobre todo… eficaz a las personas que estén batallando con este problema. Y así el arroz o el romero se ponen como la opción ideal, pensando también que son elementos naturales, que provocarían cero daños en la salud de tu familia.

En cierto sentido, se entiende perfectamente el por qué de la recomendación de estos elementos. Se sabe que el arroz es un excelente absorbente, el cual se puede colocar en espacios bastante recónditos para ayudar a erradicar la humedad. Mientras que el romero ayudaría con la fragancia que requiere un espacio donde los olores en ocasiones se convierten en algo incómodo.

¿Cómo usar el arroz y el romero para erradicar la humedad en el baño?

Además de económico y eficaz, el remedio de romero y arroz es sencillo de aplicar. Estas son las instrucciones.

Ingredientes

Una taza de arroz

Un puñado de romero (fresco o seco)

Un recipiente abierto

Modo de uso