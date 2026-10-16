Mientras que en México se come entre las 2 y las 5 pm, en Suecia es inusual porque es “la hora del Fika”

Mientras que en México la comida suele servirse entre las 2 y las 5 de la tarde, en Suecia existe una costumbre que puede llamar la atención de quienes visitan el país: hacer una pausa para tomar café y comer algo dulce. Se conoce como Fika, una tradición sueca que invita a detener las actividades por un momento para disfrutar de una bebida, conversar y compartir con otras personas.

De acuerdo con Visit Sweden, el Fika es mucho más que tomar café, pues representa una parte importante de la cultura y la vida cotidiana de Suecia. Aunque suele acompañarse con pasteles, galletas o bollos de canela, su esencia está en hacer una pausa para convivir y dedicar tiempo a los demás, sin que todo gire alrededor de las obligaciones del día .

¿Qué es la hora del Fika en Suecia?

El Fika es una costumbre que consiste en detenerse para tomar café, té u otra bebida y acompañarla con algún alimento, generalmente dulce. Puede realizarse en casa, en una cafetería, con amigos o incluso durante la jornada laboral. No se trata solamente de comer algo entre comidas, sino de reservar un espacio para descansar y convivir.

Aunque no existe una hora única para practicarlo, muchas personas hacen esta pausa durante la mañana o por la tarde. Por eso, si alguien espera sentarse a comer un plato fuerte a media tarde, como suele suceder en México, puede encontrarse con una escena diferente: suecos reunidos alrededor de una taza de café y un pan dulce.

¿Por qué en Suecia es diferente la hora de la comida?

En México, la comida es tradicionalmente uno de los momentos principales del día y suele realizarse durante la tarde, con horarios que varían según la región, la jornada laboral y las costumbres familiares. En Suecia, en cambio, muchas personas acostumbran almorzar alrededor del mediodía, aunque los horarios también dependen de las actividades y el estilo de vida de cada quien.

Esta diferencia de horarios ayuda a explicar por qué el Fika tiene un lugar tan especial en la rutina sueca. En lugar de representar una segunda comida abundante, funciona como un descanso que permite recuperar energía y disfrutar de una bebida acompañada de algo ligero. Sin embargo, no significa que todos los suecos sigan exactamente el mismo horario ni que el Fika sustituya al almuerzo.

¿Qué se come durante la hora del Fika?

El café es uno de los protagonistas de esta tradición, pero la comida también tiene un papel importante. Entre los acompañamientos más populares se encuentran los kanelbullar, unos bollos de canela que forman parte de la repostería sueca, además de galletas, pasteles y otros panes dulces.

También hay quienes prefieren opciones saladas o simplemente disfrutan una bebida caliente. Lo importante es que el momento permita desconectarse brevemente de las tareas cotidianas. El Fika no exige una preparación complicada ni una mesa llena de alimentos: basta con hacer una pausa y compartirla con alguien.

¿Cómo influye el Fika en el trabajo y la convivencia?

La tradición también ha encontrado un espacio en las empresas suecas, donde las pausas para tomar café pueden convertirse en oportunidades para conversar con compañeros, intercambiar ideas y fortalecer las relaciones laborales. En este contexto, el descanso no necesariamente se considera una pérdida de tiempo, sino una parte de la dinámica diaria.

La BBC Mundo ha abordado esta costumbre y su relación con la vida laboral en Suecia, donde el Fika se presenta como una pausa que favorece la interacción entre colegas. Aunque sus efectos pueden variar según el entorno, la práctica muestra cómo un descanso compartido puede ayudar a crear espacios de convivencia más allá de las tareas pendientes.

¿Se puede adoptar la tradición sueca en México?

No hace falta cambiar por completo los horarios de comida para incorporar el espíritu del Fika a la rutina. Una alternativa es reservar unos minutos por la mañana o durante la tarde para tomar café, té o una bebida de tu preferencia, acompañarla con algo sencillo y dejar de lado el celular o la computadora.

Puedes adoptar el Fika para tu día a día en México.|(Especial/Canva)

Así, la diferencia entre la comida mexicana y el Fika sueco no solo está en lo que se come o en la hora, sino en la intención de cada momento. Mientras la comida suele reunir a las familias alrededor de un plato principal, el Fika propone una pausa breve para conversar, descansar y disfrutar de las pequeñas cosas del día.