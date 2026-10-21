El error con el tinte cuando te dejas las canas que los dermatólogos advierten

Las canas, durante un tiempo, fueron consideradas tabú, teniendo en cuenta que la aparición de estos mechones blancos estaba asociada con la vejez y el paso del tiempo; y hacían todo lo posible para poder eliminarlas por completo, pero en el último tiempo, son cada vez más las mujeres que deciden dejárselas, ya que transmiten elegancia. Sin embargo, hay un error que cometen muchos y tiene que ver con el uso del tinte y que los dermatólogos compartieron y que deberías evitar.

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Tal como lo mencionábamos, las canas ya han sido totalmente aceptadas por la sociedad y nadie se sorprende al ver una cabellera blanca repleta de estos mechones blancos, incluso hay muchas mujeres deciden teñirse el pelo de gris para darle un toque final a la cabellera. Entre los motivos de las canas son diversos, y que no es sólo genético, sino que tiene que ver con la falta de nutrientes, el mal cuidado y el uso de tintes agresivos.

El hecho de dejarse las canas no es una decisión fácil ni mucho menos sencilla, teniendo en cuenta que es clave la elección de un buen tinte y hay ciertos errores que puedes cometer, según los dermatólogos y que debes evitar. Según el testimonio de una especialista, Claudia Bernárdez, las mujeres pueden caer en la tentación de eliminar todo el tinte con decoloraciones intensas y que dañarán la fibra.

Este es el error que cometen las personas con el tinte con las canas

Por este motivo, es que el error consiste en tratar de eliminar el tinte de golpe con decoloraciones intensas y que no es nada bueno para las canas ni para el cabello, ya que puede dañar la fibra; y esto aconsejará la transición con un buen corte y cuidados adaptados. Además, como las canas están expuestas a factores que pueden alterar la tonalidad y esta radiación solar puede oxidar y resecar la fibra.

Cómo mantener las canas sin dañarlas

Esto llevará a que las canas adopten un color amarillo y es que los tintes pueden ser los responsables de ese color amarillo, y para evitar esto, la solución es usar productos con pigmentos violetas. Otra de las técnicas para mantener las canas es con la matización, por grey blanding, elegir el shampoo según las necesidades del cabello.