OFICIAL: Azalia Ojeda gana El Duelo y se salva de la nominación en La Granja VIP, tras vencer a Manelyk

Hoy, se llevó a cabo el Duelo de Nominación, donde Azalia Ojeda y Manelyk se enfrentaron para no ser la Granjera en unirse a la Tabla de Nominados de La Granja VIP. Tras enfrentar un intenso circuito que puso a prueba sus habilidades, al final la ganadora indiscutible fue Azalia Ojeda.

Ahora Manelyk debe hacer lo posible por salir de la nominación en los siguientes días, de lo contrario estará en constante riesgo de ser eliminado el domingo, día en el que solamente los votos del publico podrán salvarlo.

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¿Quiénes son los nominados en la semana 7 de La Granja VIP?

El primer nominado de la semana 7 fue Fernando Lozada, quien fue llegó a la nominación por El Legado que tuvo Pimpinela Escarlata tras su eliminación de La Granja VIP en la sexta semana, un poder que los eliminados tienen, logrando meter a un Granjero a la Tabla de Nominados de forma automática.

Ahora al famoso Granjero se le une Manelyk, pero no debemos dejarnos llevar, ya que aún podrían salvarse en el Jueves de Salvación o en el Viernes de Traición, siendo las últimas oportunidades para poder salvarse y obtener su permanencia en el reality.

¿Qué pasa en el Miércoles de Asamblea?

Aunque Azalia Ojeda ganó el Duelo de Nominación, no debe confiarse en exceso, ya que en el Miércoles de Asamblea los Granjeros se encargarán de nominar a uno de ellos para posicionarlo en la Tabla de Nominados, poniéndolo en riesgo de eliminación de La Granja VIP. Sin embargo, el único Granjero que por ahora está libre de cualquier riesgo es Julio Camejo, debido a que es Capataz y tiene inmunidad en la semana.

Por esas razones, no debes perderte todo lo que pasa en La Gala y en el 24/7 para que sepas todos los chismes que ocurren entre ellos, además de descubrir el destino de Fernando Lozada y Manelyk en los siguientes días.

