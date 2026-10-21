ÚLTIMA HORA: Manelyk es la SEGUNDA NOMINADA de La Granja VIP, al perder el Duelo de Nominación en la semana 7

Es oficial, luego de perder el Duelo de Nominación en la semana número 7 de La Granja VIP, Manelyk se suma a la Tabla de Nominación y ahora permanece en riesgo de quedar fuera de la competencia.

La Granja VIP: ¿Cómo es el proceso para elegir al segundo nominado de la semana?

Todos los martes en La Granja VIP se lleva a cabo el “Duelo de Nominación”, en este participan dos Granjeros, uno que es elegido por el Capataz (que en la semana 7 es Julio Camejo) y el otro el elegido por el público, mediante votación a través de nuestro sitio web. Una vez que se conoce el nombre de las dos personas, ambas se enfrentan en una competencia que consiste en una prueba que desafía las destrezas físicas y mentales de los Granjeros. La Conductora Kristal Silva es quién da las indicaciones y explica cuál es el objetivo que se debe cumplir, uno donde el tiempo en el reloj juega un papel determinante ya que solo el Granjero más rápido ganará.

El Granjero o Granjera que pierda automáticamente pasa a ser parte de la Tabla de Nominación; es decir, queda en riesgo de quedar eliminado o eliminada de la competencia mientras que el ganador se salva y queda fuera de peligro.

Por el contrario, algunos de los Granjeros que han ganado el Duelo de Nominación en La Granja VIP Segunda Temporada han sido Carlos Trejo, Natalia Alcocer, Pablo Montero, Pascal Nadaud y Mario “Mono” Osuna.

Kevyn “Bicolor” ya no quiere saber nada de Bebeshita por este gesto IMPERDONABLE en La Granja VIP (VIDEO)

¿Cómo salvar a los Granjeros nominados de La Granja VIP?

La participación del público es sumamente importante ya que a través de su voto cuenta con la oportunidad de salvar a su Granjero o Granjera favorita aunque es esencial que sepas que las votaciones tienen un momento específico en el que se abren y cierran, por lo que deberás sintonizar las Galas durante la semana así como tener activas las notificaciones de nuestro sitio web, donde te informamos esto al instante.

El proceso para votar es gratis y sumamente sencillo, lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.