Los peluqueros coinciden: estos son los 4 cortes de pelo tendencia de otoño si tienes el cabello fino

Con los cambios de estación comienzan a cambiar las tendencias y con ello el cabello. Para este otoño-invierno los cortes de pelo se inclinan por la naturalidad, el movimiento en las melenas y el brillo saludable.

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Lo importante es que el estilo contribuya a ganar volumen y densidad al cabello fino mientras gana estructura con un acabado natural. Los peluqueros han realizado una selección de cortes que se adaptan a tu día a día y puedes arreglarlo con el mínimo esfuerzo.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para cabello fino?

Soft Shag

El primero de los cortes elegidos es el shag que se caracteriza por tener capas cortas en la zona superior y movimiento alrededor del rostro, pero no queda demasiado marcado. En cabellos finos conviene no excederse con las capas para no perder densidad. En cabellos abundantes, en cambio, se puede jugar más con la textura y el movimiento.

Utiliza un spray de textura para trabajar el cabello húmedo y generar volumen en raíces y movimiento en las puntas.

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After bob

Este estilo tiene una longitud que va entre la mandíbula y el comienzo del cuello. Es un corte que rompe con la idea de que el cabello debe lucir perfecto al salir del salón. Se inclina por una melena relajada y realista. Permite que la melena siga funcionando semanas después sin necesidad de retoques constantes.

Lo positivo es que se adapta a las facciones, textura y densidad del cabello. En el pelo fino conserva el peso, densidad y evita las capas visibles o las puntas excesivamente descargadas para que la forma se mantenga durante más tiempo.

Melena con capas largas y conectadas

Otra buena opción es esta melena con capas largas y conectadas que se concentran sobre la parte superior y alrededor del rostro. Vas a poder obtener volumen sin necesidad de que la melena pierda cuerpo.

Lo importante es que el cabello conserve densidad y que el volumen aparezca de forma natural durante el secado

Pixie texturizado

Por último, tenemos este corte de pelo que es corto y trabajado con capas ligeras desiguales que generan textura y dimensión. Cuando se reduce la longitud se elimina el peso que tira hacia abajo, favoreciendo un volumen natural desde la raíz.