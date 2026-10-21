Qué hacer con la esquina de la habitación de tu hijo: 5 ideas para hacerle un organizador

La esquina de la habitación infantil puede convertirse en un espacio funcional para mantener el orden sin ocupar demasiado lugar. Con algunas ideas creativas, es posible aprovechar ese rincón para guardar juguetes, libros y útiles escolares.

Desde estanterías esquineras hasta cestas y muebles pequeños, existen distintas alternativas para organizar las pertenencias de los niños y facilitar el uso diario del dormitorio. Además, estas soluciones pueden adaptarse al tamaño de la habitación y al estilo de la decoración.

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¿Cómo mantener limpia la habitación?

Para mantener limpia una habitación, es importante incorporar pequeños hábitos diarios que ayuden a evitar la acumulación de polvo y desorden. Ventila el ambiente unos minutos cada día, tiende la cama y guarda la ropa y los objetos después de utilizarlos. También conviene limpiar las superficies con un paño adecuado y aspirar o barrer el suelo con frecuencia. Cambia las sábanas regularmente y presta atención a los rincones donde suele acumularse suciedad. Una rutina sencilla facilita la limpieza y mantiene el espacio agradable.

¿Cómo aprovechar la esquina de la habitación de tu hijo?

A continuación, repasaremos cinco opciones útiles si quieres aprovechar el espacio de la habitación de tu hijo:

Repisas flotantes escalonadas

Las repisas esquineras permiten organizar libros de cuentos y pequeños juguetes. Puedes elegir diseños con formas suaves, como nubes, para sumar un detalle decorativo al dormitorio.

Muebles bajos

Los muebles esquineros con compartimentos facilitan que los niños guarden y encuentren sus pertenencias. También puedes incorporar cajas de tela para clasificar juguetes y bloques de construcción.

Redes para peluches

Las redes colgantes aprovechan el espacio vertical y permiten reunir los peluches en un solo lugar. Deben instalarse firmemente y fuera del alcance de los niños pequeños si existe riesgo de desprendimiento.

Carrito esquinero

Estos organizadores permiten guardar materiales escolares, artículos de arte y juguetes pequeños. Además, se pueden desplazar fácilmente para limpiar o reorganizar la habitación.

Organizadores textiles

Los modelos con varios compartimentos ayudan a almacenar muñecos de tela, disfraces y otros objetos livianos. Son una alternativa práctica para aprovechar la altura del dormitorio sin sumar muebles al suelo.