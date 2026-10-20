Cómo cambiar los tiradores de la cómoda vieja para darle un toque fresco y elegante

Cambiar los tiradores de una cómoda vieja es uno de los recursos más prácticos para renovar su apariencia y darle un toque fresco y elegante. Para conseguirlo, basta con retirar los herrajes originales, medir correctamente los puntos de fijación y elegir nuevos modelos que armonicen con el diseño del mueble.

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Los acabados en latón, negro mate, cerámica o metal cepillado permiten actualizar incluso una cómoda desgastada sin realizar una reforma completa. Esta pequeña modificación también ofrece la posibilidad de adaptar un mueble heredado o de segunda mano a las tendencias actuales de decoración.

¿Qué tiradores elegir para renovar una cómoda antigua con estilo?

La elección de los herrajes puede cambiar por completo la personalidad de un mueble. Para acertar, es importante tener en cuenta tanto la estética como la comodidad de uso y la resistencia de los materiales.

Estas son algunas opciones para conseguir un acabado elegante:



Latón o dorado cepillado : aportan calidez y un aspecto sofisticado. Combinan especialmente bien con maderas oscuras, tonos crema y muebles de líneas clásicas.

: aportan calidez y un aspecto sofisticado. Combinan especialmente bien con maderas oscuras, tonos crema y muebles de líneas clásicas. Negro mate : crea un contraste moderno con maderas claras, cómodas blancas y ambientes de estilo minimalista o industrial.

: crea un contraste moderno con maderas claras, cómodas blancas y ambientes de estilo minimalista o industrial. Cerámica blanca o estampada : es una alternativa decorativa para muebles vintage, habitaciones románticas o espacios de inspiración campestre.

: es una alternativa decorativa para muebles vintage, habitaciones románticas o espacios de inspiración campestre. Metal plateado o acero cepillado : ofrece una apariencia discreta y contemporánea, ideal para quienes buscan actualizar el mueble sin recargarlo.

: ofrece una apariencia discreta y contemporánea, ideal para quienes buscan actualizar el mueble sin recargarlo. Tiradores de madera: mantienen una estética natural y funcionan bien en interiores nórdicos, rústicos o de inspiración orgánica.

La diseñadora de interiores Emily Henderson, conocida por sus propuestas de renovación y decoración, aborda en su trabajo la importancia de los detalles y de combinar los elementos decorativos con el estilo general del espacio. Aplicado a una cómoda, este criterio significa que los tiradores deben complementar el mueble, en lugar de competir visualmente con él.

Antes de decidir, también conviene comprobar que el tamaño del herraje sea proporcional al cajón. Un tirador demasiado pequeño puede pasar inadvertido, mientras que uno excesivamente grande puede alterar el equilibrio visual del conjunto.

¿Cómo cambiar los tiradores de una cómoda vieja paso a paso?

Retirar los tiradores antiguos: utiliza un destornillador para aflojar los tornillos desde el interior del cajón. Si están atascados, evita forzarlos para no dañar la madera. Limpiar la superficie: elimina el polvo y los restos de suciedad alrededor de los agujeros. Si quedan marcas del herraje anterior, comprueba si pueden limpiarse o si necesitan una reparación superficial. Medir la distancia entre los agujeros: si el tirador original tiene dos puntos de fijación, mide la distancia de centro a centro. Elegir un modelo con la misma separación evita perforaciones adicionales. Presentar los nuevos accesorios: coloca cada tirador en su posición antes de apretar los tornillos. Comprueba que estén alineados y que los cajones abran sin dificultad. Ajustar y revisar: aprieta los tornillos sin excederte, ya que demasiada presión puede dañar la madera o las roscas.

Las instrucciones de instalación de fabricantes de herrajes, como Häfele, destacan la importancia de respetar las medidas de perforación y utilizar fijaciones adecuadas al tipo y grosor del material. Si se necesita perforar la cómoda, conviene comprobar previamente que no haya obstáculos y proteger la superficie para evitar astillas.

Por último, para conseguir un resultado más cuidado, es recomendable mantener una misma línea de acabado en todos los cajones. Si se busca un estilo ecléctico, pueden combinarse modelos diferentes, pero es preferible conservar algún elemento en común, como el material, el color o la forma.