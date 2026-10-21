5 diseños de manicura para estilizar las manos con dedos anchos

Las manos que tienen dedos anchos necesitan de diseños de manicura que las estilicen de manera visual. Es por esto que se recomienda llevar uñas ovaladas y almendradas.

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En el caso de que quieras llevar uñas cortas pues se recomienda usar las formas ovaladas que ayudan a estilizar las manos. Lo importante es poder elegir una forma proporcionada al ancho de la uña y longitud de los dedos.

¿Cuáles son los mejores diseños de manicura para estilizar las manos?

Uñas ovaladas nude: una manicura discreta que estiliza las manos

La primera opción es optar por los tonos nude que es elegante y fácil de combinar. Utiliza uñas ovaladas, sumado al beige rosado, el rosa translúcido o el nude durazno que crean una apariencia visualmente continua.

Lo importante es poder elegir un tono que armonice la piel y mantenga los bordes suaves. No necesitas llevar las uñas demasiado largas.

Manicura francesa fina: el diseño que alarga visualmente las uñas

Después tenemos esta opción de manicura francesa que es muy versátil, pero lo importante es poder jugar con el grosor de la punta. Ten en cuenta que la microfrancesa tiene más espacio para el tono de la base y aporta un acabado delicado.

Se recomienda poder probar una base rosa lechosa o nude con una línea blanca muy fina. Otra opción es poder sustituir el blanco por crema o café claro para que sea más discreto.

Uñas almendradas: una forma que estiliza los dedos

Luego nos encontramos con este estilo que cuenta con los laterales ligeramente estrechos y con una punta redondeada. Esto funciona debido a que la mirada se dirige al extremo de la uña y crea la impresión de estilizar.

En el caso de que las uñas sean cortas lo que puedes hacer es inclinarte por el uso de la almendrada suave. Eleva el look con tonos rosa empolvado, malva, beige o rojo cereza.

Uñas con líneas verticales: un detalle minimalista que alarga visualmente

Llegamos a un diseño ideal para quienes prefieren el nail art ya que tienes que dibujar líneas verticales finas para crear una dirección visual que acompañe el largo de la uña. Sobre una base nude o transparente, puedes añadir un trazo central en blanco, dorado o café.

Cabe destacar que el truco radica en mantener un diseño ligero. Menos es más en este caso.

Uñas borgoña o chocolate: cómo llevar los tonos oscuros

Por último, tenemos este diseño donde se utilizan colores como el borgoña, el rojo cereza profundo, el ciruela y el chocolate aportan intensidad y elegancia, especialmente durante el otoño.

Es importante que para equilibrar el efecto del color lo combines con una forma ovalada o almendrada suave. En el caso de que prefieras llevar las uñas cortas y cuadradas, redondea ligeramente las esquinas. No es necesario limitarte a los tonos claros: la forma, el largo y el acabado también influyen en el resultado visual.