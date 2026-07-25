5 diseños de uñas coreanas ideales para el verano

En el mundo de la manicura nos podemos encontrar con una gran cantidad de diseños que se van instalando. En esta temporada tenemos estas hermosas uñas coreanas que son ideales para el verano que han revolucionado los salones de belleza porque también se adaptan a las pedicuras.

Las uñas coreanas se caracterizan por ser impecables con un brillo hermoso, colores vibrantes y un gran cuidado para tus manos. Lo importante es priorizar la salud y la belleza natural. Los especialistas manifiestan que los diseños son minimalistas, acabados brillantes y colores frescos.

¿Cuáles son los diseños de uñas coreanas?

Uñas con corazones, un toque de amor a tus manos

Aquí tenemos una elegante manicura con corazones minimalistas en contraste que son un dibujo muy común de la estética coreana. Cabe destacar que es un detalle que se puede añadir a una base lisa, semipermanente, pero también utilizando técnicas como el ojo de gato o cat eye.

Elige las jelly nails en tus uñas coreanas

Las uñas efecto gelatina son un diseño básico para la manicura coreana. Las mismas se destacan por un suave acabado translúcido, ricos tonos bayas y ese brillante efecto 'como vidrio' que atrapa la luz desde todos los ángulos.

Las blush nails llegaron para quedarse

Este estilo se realiza en un delicado y refinado tono nude, muy al estilo clean look. Sí, son uñas sonrojadas, ya que imitan este efecto. De ahí que en la parte central de la uña se retrate este rubor.

Uñas con detalles en 3D

En la manicura coreana no pueden faltar las flores ni los detalles en 3D. Así es que puedes combinarlos para obtener un elegante nude suace con delicados detalles florales 3D.

Manicura coreana con glitter es ideal

Por último, tenemos este estilo que eleva cualquier look mientras apuestas por la naturalidad de un efecto manos limpias, pero apostando por el brillo, tanto en la propia purpurina como en el acabado.