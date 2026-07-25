El fotógrafo Ernesto Zepeda ganó la demanda civil y Livia Brito pagó la indemnización

En las últimas horas se dio a conocer que el fotógrafo Ernesto Zepeda ganó la demanda civil por lo que tiene que ser indemnizado con un millón de pesos. La abogada defensora del hombre dio a conocer quien asumió el pago de la cuenta.

Así es que la defensora, Ángela Frías, manifestó que fue Livia Brito quien se hizo cargo de pagar la deuda, pero la responsabilidad también le correspondía a quien era su pareja de entonces, Mariano Martínez

¿Qué dijo la defensa de Ernesto Zepeda sobre Livia Brito?

“Se dictó una sentencia de un millón doscientos treinta mil pesos. Esa fue la condena por daño moral, por la lesión del rostro del señor Ernesto. Esa sentencia, se tiene que cumplir el pago por ambas personas. La señorita Livia ya le hizo el pago, pero ella asumió el pago completo de esa cantidad. Es decir, Mariano no hizo ningún pago”, comentó la abogada de Zepeda.

Ángela Frías también hizo hincapié en cómo seguirá el proceso legal de Brito y de Martínez. Cabe mencionar que se les fue negado el amparo interpuesto en contra de su vinculación a proceso en relación a la denuncia por falsedad de declaraciones.

“El siguiente paso es la defensa de ambas personas, son defensas distintas, pueden presentar contra esta sentencia un recurso que se llama de revisión. Este recurso se tiene un término de diez días y si presentan su recurso de revisión, entonces nos mantendríamos como hasta ahora en una suspensión”, señaló Frías. Además, sino presentan ese recurso el procedimiento continuará con una audiencia.

Livia Brito.

En este proceso penal, Livia Brito y Mariano Martínez tendrían que responder a las autoridades sobre por qué afirmaron que no se encontraban en Cancún en la fecha que Zepeda resultó agredido. Si los involucrados son hallados culpables pues la reparación del daño como víctima indirecta del mencionado delito, la cual, según peritajes, es de setenta y seis mil pesos.

Ante esto es que Livia Brito dijo, “Son procesos, todavía es una etapa, falta la segunda etapa, que pasa a un magistrado, que es un estado superior que tiene que revisarlo. Todavía no se cierra el caso. Falta mucho”.