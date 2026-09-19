“Acabé en el psiquiátrico” Natalia Alcocer recuerda la difícil situación que vivió con su ex

En La Granja VIP los participantes comparten su vida y se sinceran sobre algunos de los difíciles momentos que han enfrentado. En esta ocasión Natalia Alcocer habló de la complicada situación que vivió cuando decidió terminar la relación con su esposo, con quien tuvo dos hijas.

Natalia platicó con Kenny y Azalia acerca de Juan José Chimal con quien estuvo casada por seis años y procreó a dos niñas: Bruna y Leonora. Según declaró, tras decir divorciarse comenzó a experimentar serios ataques. “Es controlador, hay hombres que no aceptan que no los perdones. Le dije se acabó y casi me mata, acabé en el psiquiátrico”.

Añadió que la sacó del departamento que compartían y no le dejó llevarse sus muebles, tuvo que hacerlo a escondidas con la ayuda de su papá. Además, el hombre ejerció violencia económica. Le aseguraba que nadie le daría trabajo porque pesaba 120 kilos y dejó de pagar la pensión y las escuelas de sus hijas.

La actriz y conductora inició un proceso legal que duró años y terminó con el arresto de Chimal en agosto de 2025. Fue sentenciado a 11 meses de prisión por violencia familiar y tuvo que pagar una indemnización.

Sin embargo, la pesadilla no terminó para la Granjera. Según dijo, su ex esposo la acusó de desacato por no presentar a sus hijas a las convivencias y, además, se enfrentó a engaños y un proceso viciado.

Natalia dijo que su ex pareja sobornó al portero de su casa para que no le llegaran las notificaciones judiciales. “Le hablo al portero de Polanco para preguntarle si no había llegado una notificación y me dijo que no”. Pero cuando entró al área de correspondencia encontró las hojas.

Natalia Alcocer no puede estar con el amor de su vida

En la conversación Natalia Alcocer habló también de Michael Cohn a quien considera el amor de su vida y con quien tuvo una hija. Dijo que se enamoró perdidamente y que aún mantienen un fuerte lazo que los une. Sin embargo, cree que su relación fue puesta a prueba tantas veces que no pueden formar una pareja.

