5 etiquetas de KPop Demon Hunters versión chibi para forrar los cuadernos este regreso a clases: son tiernas, fáciles de conseguir y únicas
Dale un toque tierno y divertido al regreso a clases con estas ideas de etiquetas inspiradas en los personajes de KPop Demon Hunters y un estilo único.
Si quieres que los cuadernos de tus hijos luzcan originales este regreso a clases, las etiquetas inspiradas en KPop Demon Hunters versión chibi son una opción perfecta donde podrás escribir la información personal del menor con un toque lleno de moda.
Te puede interesar: 4 diseños de mochilas de KPop Demon Hunters que serán tendencia este regreso a clases y le darán un toque cool a tu hijo
Los diseños pequeños, coloridos y adorables pueden transformar cualquier libreta en un accesorio digno de un verdadero fan. Además de que ayudará a que el menor pueda identificar fácilmente cada materia.
Si buscas etiquetas de estes estilo puedes obtenerlas de manera gratis en las opciones que te presentamos a continuación, ya que con ellas podrás personalizarlas con el nombre, grado y grupo, así que presta atención que aquí te dejamos cinco ideas que puedes recrear o imprimir para darle personalidad a los útiles escolares.
5 ideas de etiquetas para cuadernos de Kpop Demon Hunters versión chibi
1.- Rumi versión chibi
Una etiqueta de Rumi versión chibi donde destacan sus enormes ojos, expresión tierna y su característico estilo pueden convertirse en la mejor opción para darle un toque de ternura a las libretas.
2.- Mira versión chibi
Si tu pequeño o pequeña tiene como protagonista favorita a Mira, este tipo de etiquetas expresan elegancia ya que con su versión chibi es la mejor opción para destacar el cuaderno, además de utilizar la etiqueta puedes agregar stickers de estrellas, brillo o diamantes.
3.- Zoey versión chibi
Una etiqueta de Zoey en versión chibi le dará un toque alegre a tus cuadernos, no solo destacará por su personalidad sino por ser una de las guerreras con una personalidad fuerte. Utiliza un fondo lleno de pequeños corazones, notas musicales o destellos para hacer que destaque.
4.- Las HUNTR/X juntas
Si no quieres elegir a una sola integrante, crea una etiqueta con Rumi, Mira y Zoey juntas. Un diseño grupal permitirá que tus cuadernos tengan una imagen más llamativa y llena de color.
5.- Saja boys versión chibi
Los villanos también pueden conquistar tus útiles escolares. Una etiqueta inspirada en los Saja Boys, pero con un estilo chibi, puede darle un toque divertido y diferente a tus cuadernos, recuerda que aquí puede elegir su versión de grupo de Kpop o de villanos.
¡Peinados y trenzas con glitter para niñas y adolescentes! Checa las tendencias para este verano 2026