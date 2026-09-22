Cómo evitar que se te caiga el cabello en otoño

Uno de los principales miedos a los que le temen muchas personas es a la caída del cabello o denominada también alopecia, la cual se puede dar por temas genéticos o hereditarios o por diversos factores que contribuirán a la pérdida del pelo. En este caso, durante el otoño, es muy común que esto suceda, por lo que los peluqueros expertos compartieron cómo tienes que hacer para evitar la caída y así mantenerlo fuerte y sin haber gastado demasiado dinero.

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Tal como lo mencionábamos, la caída del cabello es una de las principales preocupaciones de muchas personas, y es que entre sus principales factores, debemos decir que se debe principalmente a temas genéticos, pero se debe a otras causas como el estrés, los cambios hormonales, el uso de determinados productos, por una mala nutrición, entre otros. Y es fundamental saber detectar a tiempo cuándo comenzará a caerse el pelo para tomar cartas en el asunto.

Cómo detectar la caída del cabello

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas, detectar la caída del cabello es clave y hay algunas señales para comprobarlo, una de ellas es saber si hay más pelo de lo habitual en tu almohada, en la ducha o el recogedor y la segunda tiene que ver con una percepción de despoblamiento en la melena, de falta de volumen o de retracción de las entradas. En este caso, compartieron cuál es el consejo que dan los peluqueros para evitar que se caiga durante el otoño.

Cómo evitar la caída del cabello

Uno de los consejos que dan los peluqueros expertos para el cuidado del cabello y evitar la caída del mismo es utilizando el aceite de jojoba, se caracteriza por ser un líquido oleoso que es extraído de los frutos de un arbusto que crece en el desierto, y es perfecto para cabellos grasos y finos. A su vez, contiene un 96% de ceramidas, que se acumula alrededor de cada cabello.

Por otro lado, lo que recomiendan los especialistas para evitar la caída del cabello es complementar el aceite de jojoba con saponaria o árbol de jabón que te ayudarán a lucir una melena más espléndida y sin químicos. A su vez, se recomienda lavarlo siempre que se lo note sucio de manera que nos aseguremos un buen anclaje.