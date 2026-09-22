Estas son las 4 palabras que le debes decir a tu hijo para que sea feliz, según la psicología

Para todos aquellos que son padres, seguro que uno de los máximos deseos que tendrán es poder ver felices a sus hijos, por lo que harán lo que sea necesario para hacerlo. A su vez, durante el crecimiento, debemos asegurarnos de que reciban todo nuestro apoyo, por lo que hay algunas palabras que hay que decir y otras no; para no generar frustraciones en ellos. Es por eso que, la psicología reveló cuáles son esas cuatro palabras que tienes que decirle a tu hijo para que sea feliz y que debes tomar nota.

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Siguiendo esta misma línea, la felicidad en la infancia de los hijos es algo fundamental, teniendo en cuenta que es clave para poder construir una buena salud mental sólida y un bienestar duradero durante toda su vida adulta. Es por eso que, hay ciertas palabras que podemos decirles y otras no, ya que en ellos puede causar traumas y que quedarán guardadas.

Por qué es fundamental decirle palabras agradables a tu hijo

Hay algunas palabras que tienen la capacidad de transmitir afecto, cariño y amor a nuestros hijos, pero también refuerzan su autoestima que los hará confiar más en sí mismos como ‘Te quiero’, ‘Estoy orgulloso de ti’, entre otros. Pero, desde la psicología revelaron que hay cuatro palabras que sí o sí tienes que decirles para que sea feliz.

Cuáles son las 4 palabras que debes decirle a tu hijo para que sea feliz, según la psicología

De acuerdo a lo que revelaron desde la psicología, las cuatro palabras que debes decirle a tu hijo para que sea feliz son ‘Me gusta estar contigo’ y no es una fórmula mágica para criar niños felices, pero es una combinación de ingredientes que la ciencia ha demostrado que son claves para el bienestar infantil como la calidez parental y el respeto por la autonomía.

A su vez, desde la psicología explicaron qué es lo que realmente transmite la frase ‘Me gusta estar contigo’ y es que agrega algo más que es la compañía, ofrecen a nuestros hijos un vínculo mucho más seguro sin convertir el afecto en una recompensa por comportarse de determinada manera y no se necesita que sea perfecto para disfrutar de la relación.