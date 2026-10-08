Cuáles son las máscaras de pestañas que debes evitar usar después de los 60

Después de los 60 años, conviene evitar el uso diario de máscaras de pestañas resistentes al agua o waterproof, especialmente cuando las pestañas son finas, escasas o se rompen con facilidad. Aunque ofrecen una mayor duración y resisten la humedad, suelen necesitar desmaquillantes específicos y una retirada más laboriosa.

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Con el paso de los años, las pestañas pueden volverse más finas y crecer con menor densidad. La fricción repetida al limpiar los ojos puede favorecer la rotura o el desprendimiento de los vellos que ya son más vulnerables.

Por eso, elegir una fórmula fácil de retirar puede ser tan importante como conseguir volumen o longitud. Esto no significa que las máscaras waterproof estén prohibidas a partir de cierta edad, sino que es preferible reservarlas para ocasiones puntuales y priorizar opciones más fáciles de desmaquillar en la rutina diaria.

¿Qué máscaras de pestañas conviene evitar después de los 60 años?

Además de las fórmulas resistentes al agua, hay otras características que conviene evaluar al elegir una máscara para pestañas en pieles maduras:



Máscaras waterproof de uso diario: su resistencia puede hacer que la limpieza requiera más tiempo y fricción. Si las pestañas son frágiles, es preferible una fórmula lavable.

su resistencia puede hacer que la limpieza requiera más tiempo y fricción. Si las pestañas son frágiles, es preferible una fórmula lavable. Máscaras con fibras para alargar: algunas incorporan pequeñas fibras que se adhieren a las pestañas. Si el producto se acumula o cuesta retirarlo, puede aumentar la manipulación innecesaria.

algunas incorporan pequeñas fibras que se adhieren a las pestañas. Si el producto se acumula o cuesta retirarlo, puede aumentar la manipulación innecesaria. Fórmulas que forman grumos: obligan a pasar repetidamente el cepillo para separar las pestañas y pueden favorecer los tirones.

obligan a pasar repetidamente el cepillo para separar las pestañas y pueden favorecer los tirones. Productos que irritan los ojos: si provocan picazón, lagrimeo o enrojecimiento, deben suspenderse, especialmente cuando existe sequedad ocular o sensibilidad.

La maquilladora británica Charlotte Tilbury, reconocida por sus técnicas para definir y realzar la mirada, trabaja con distintas fórmulas y acabados para adaptar el maquillaje al resultado deseado. En pieles maduras, una máscara que separe y defina las pestañas puede resultar más práctica que una que acumule demasiado producto.

¿Cómo elegir y retirar la máscara de pestañas para evitar que se rompan?

Elegir una máscara lavable: suele retirarse con mayor facilidad que una waterproof.

suele retirarse con mayor facilidad que una waterproof. Aplicar una o dos capas finas: evita que las pestañas queden rígidas y apelmazadas.

evita que las pestañas queden rígidas y apelmazadas. Usar un desmaquillante adecuado: debe ser compatible con el producto y con la sensibilidad del contorno de ojos.

debe ser compatible con el producto y con la sensibilidad del contorno de ojos. Dejar actuar el producto limpiador: apoya el algodón o disco suavemente durante unos segundos antes de deslizarlo, sin frotar.

apoya el algodón o disco suavemente durante unos segundos antes de deslizarlo, sin frotar. No tirar de las pestañas: evita arrancar o quebrar los pelos durante la limpieza.

Si las pestañas comienzan a caerse de forma notable, aparecen zonas despobladas o se irritan los párpados, conviene consultar con un dermatólogo u oftalmólogo. La edad puede influir en su densidad, pero no toda pérdida de pestañas debe atribuirse al envejecimiento.