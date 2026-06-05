Cómo rejuvenecer tu mirada con este truco con máscara de pestañas

Uno de los productos preferidos a la hora del maquillaje es la máscara de pestañas. Hay mujeres que no pueden salir de casa sin colocarse este elemento ya que tiene un efecto rejuvenecedor. Si quieres que el resultado sea lo más efectivo pues debes tener en cuenta algunos consejos.

Aplicar la máscara de pestañas no es muy complicado, pero se debe llevar a cabo una cierta técnica. Lo importante es poder trabajar las pestañas con capas ligeras y evitar el exceso de producto en una sola capa.

¿Cómo aplicar la máscara de pestañas?

El paso principal es que las pestañas estén completamente limpias para que el acabado sea pulido y limpio. Haz una limpieza suave en el rostro que incluya la zona de los ojos para que el producto se adhiera mejor.

Otra opción, opcional, es utilizar el rizador de pestañas antes de aplicar la máscara. Cuanto más acerquemos el rizador hacia la raíz, más se van a ver con proyección hacia arriba. De esta manera las pestañas tendrán un efecto lifting.

A la hora de aplicar la máscara se debe acercar bien el gupillón de la máscara a la raíz y desde ahí trabajar con movimientos suaves pero en zigzag. De esta forma las pestañas se separan y cada una de ellas se impregna en producto, logrando así mayor volumen y longitud.

No debes aplicar capa sobre capa sino que es importante trabajar la raíz y peinar las pestañas hacia arriba. Cuando las pestañas se levantan, el ojo se abre automáticamente y la cara parece más descansada.

Se deben aplicar capas ligeras y retirar el exceso de producto para evitar grumos y que cada pasada sea limpia de principio a fin. De esta forma el resultado es más elegante y pulido.

Con ayuda de un peine para pestañas retira cualquier grumo, separa más las pestañas y lograrás un efecto más ligero y definido. Así de fácil vas a poder tener una mirada más joven.