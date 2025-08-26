El Feng Shui te revela dónde debes colocar tu helecho para atraer buenas energías

Las plantas necesitan de cuidados especiales para poder crecer de manera correcta y saludable. Además el lugar en el que los coloques será clave para que puedan mantenerse firmes.

Si tienes un helecho en casa pues tienes que saber que para el Feng Shui es sinónimo de prosperidad, buena fortuna y energía armoniosa. Pero si quieres que actúe como tal pues debes colocarlo en el sitio adecuado.

Para el Feng Shui es muy importante el lugar de los objetos para que la energía fluya de la mejor manera y lo negativo quede fuera. Así todo lo positivo que quieras atraer se quede en tu hogar y permanezca.

¿Dónde debes colocar el helecho para el bienestar de la casa?

Si quieres que tu casa tenga flujo de energía y pueda haber bienestar, coloca el helecho en los siguientes lugares:



Entrada principal: allí actuará como un escudo dejando que solo pasen las influencias positivas.Le abres la puerta a la riqueza y prosperidad.

Sala de estar: Es un ambiente de encuentro por lo que el helecho promoverá la unión y el clima de equilibrio.

Dormitorio: Aquí la planta favorecerá el sueño y la tranquilidad. Además si eres una persona a la que le cuesta dormir pues te ayudará a tener un sueño reparador.

Baño: por último tenemos este lugar donde las energías pueden dispersarse pero el helecho lo que hará es equilibrarla. Además aumentará la buena energía.

Cocina: si ubicas esta planta en la cocina, ayuda a impulsar la imaginación y simboliza el bienestar. A su vez ayuda a recordar la abundancia para que nunca falten los alimentos en la casa.

Estos son sitios puntuales de acuerdo al Feng Shui, para colocar tu helecho. Recuerda que esta planta necesita riego frecuente y luz tenue para que no se quemen sus hojas.