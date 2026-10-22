Chucky es uno de los personajes más reconocibles del cine de terror. Su cabello naranja, las pecas, las cicatrices y el overol multicolor son características de una imagen que puedes trasladar a estos 5 diseños de uñas para hacerte en este Halloween, estilo que puedes aplicar con estas 6 ideas para decorar un pastel de cumpleaños redondo.

Para recrear esta estética no necesitas pintar el mismo dibujo en todas las uñas, que puedes complementar con la sombra bronce para iluminar los ojos encapotados después de los 50 años. Puedes combinar una base naranja, líneas que imiten las costuras del muñeco, manchas rojas y prendas a rayas.

5 diseños de uñas inspiradas en Chucky para hacerte en este Halloween|IA

Las uñas al estilo Chucky

1. Rostro de Chucky: Combina una base beige con cabello naranja, pecas, cicatrices negras y gotas rojas para recrear la cara del muñeco diabólico. El cabello naranja funciona como elemento de contraste y remite al aspecto del personaje en la película original.

2. Overol azul y camiseta de rayas multicolores: Usa esmalte azul, blanco, rojo, amarillo y verde para imitar el atuendo clásico del personaje con líneas y pequeños botones. Este diseño funciona especialmente bien en uñas cuadradas u ovaladas, porque ofrecen espacio para distribuir las líneas. Primero aplica la base blanca y espera a que seque; después, traza las franjas con un pincel fino y completa los detalles azules.

3. Francesa sangrienta: Aplica una base nude y pinta las puntas rojas con gotas que desciendan hacia el centro de la uña para conseguir un efecto de terror.

4. Uñas negras con cicatrices: Elige esmalte negro como base y dibuja líneas rojas o beige con pequeñas marcas transversales para simular las costuras del muñeco.

5. Llamas rojas y naranjas: Mezcla tonos rojos, amarillos, naranjas y negros para crear llamas inspiradas en el cabello del personaje y darle un acabado llamativo a la manicura.

Cabe mencionar que si prefieres una versión rápida, utiliza calcomanías, las cuales deben ser compatibles con el tipo de esmalte que elijas.