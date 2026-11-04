Expertos en plantas: esta es la flor que adorna cualquier lugar

Las plantas de interior son la alternativa ideal para dotar de vida, carácter y sofisticación a los espacios cotidianos sin sobrecargar la decoración. Entre las especies más cautivadoras destaca una variedad que sorprende tanto por su follaje singular como por su delicada flor.

Sus hojas púrpuras se pliegan al caer la noche y vuelven a abrirse con la luz del día, un movimiento natural que aporta un sutil toque de misterio al hogar. Esta fascinante especie sudamericana se convierte en el detalle perfecto para transformar cualquier rincón con elegancia y singularidad.

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¿Cuál es la flor que adorna cualquier espacio?

Existe una especie botánica capaz de redefinir por completo la estética de cualquier ambiente interior gracias a su presencia enigmática y su indiscutible sofisticación. Se trata de la Oxalis triangularis, una planta ornamental originaria de Sudamérica que cautiva a los expertos en diseño y jardinería por su singularidad.

Su principal atractivo radica en su follaje de tres partes, cuyas tonalidades varían desde un púrpura intenso hasta un profundo y elegante bordó. Esta geometría natural contrasta sutilmente con la aparición de pequeñas y delicadas flores blancas, rosadas o de un tono violeta claro que emergen entre las hojas.

Más allá de su belleza estética, lo verdaderamente fascinante de esta especie es su dinamismo. Posee la particularidad de plegar sus hojas durante la noche y volver a abrirlas con los primeros rayos de luz del día, un movimiento orgánico que dota al espacio de una atmósfera viva y cambiante.

Ideal para livings, dormitorios o estudios, requiere una iluminación indirecta y un riego moderado para preservar sus matices. Así, se consagra como el detalle botánico definitivo para transformar cualquier rincón en un refugio de sofisticación.

¿Cómo cuidar la Oxalis triangularis?

Para mantener la Oxalis triangularis vibrante y saludable, el secreto reside en el equilibrio. Requiere una iluminación indirecta abundante para conservar la intensidad de su follaje púrpura, evitando la luz solar directa para no cauterizar sus delicadas hojas.

El riego debe realizarse con moderación, permitiendo que la capa superior del sustrato se seque suavemente entre cada aplicación y garantizando un drenaje óptimo que proteja sus raíces de cualquier encharcamiento. Durante sus periodos de reposo natural, conviene pausar los cuidados hasta que emerjan nuevos brotes.