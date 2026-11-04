4 ideas de manualidades para hacer un árbol de Navidad en casa; ideal para no gastar mucho y que no ocupe mucho espacio

Es momento para empezar a preparar las decoraciones navideñas, pero muchos buscan alternativas en los que no gastes mucho y no ocupe mucho espacio. Para que no gastes la millonada, te dejaremos 4 ideas de manualidades que puedes crear de un árbol de Navidad, alternativas que vas a querer hacer en casa y que a tu familia le va a encantar.

4 ideas de manualidades para hacer un árbol de Navidad

Árbol de Navidad: Con nacimiento incluido

En una pared vas a colgar una tira decorativa que parece un árbol, una gran alternativa en la que puedes colgar varias esferas y una estrella en la parte superior. Mientras que en la parte inferior puedes aprovechar para colocar el nacimiento. Dos elementos necesarios para aplicar en la decoración de tu casa, ideal para quienes buscan opciones que no ocupen mucho espacio.

Árbol de Navidad: Con fotos de la familia

Puedes optar por esquinarlo o colocarlos sobre una pared, igualmente con una tira de árbol artificial crea la forma del árbol de Navidad, para finalmente sustituir las esferas por fotos de la familia. Una gran forma para recordar grandes momentos y viajes, además de ser una de las ideas de manualidades en las que varias personas puede participar.

Árbol de Navidad: Una árbol hueco

Con unas varas vamos a crear una pirámide, para después todo envolverlo con la tira de árbol artificial, pero dejaremos un arco en la parte inferior, después decoramos con luces esferas y estrellas. En el espacio que dejamos abajo, vamos a colocar todos los regalos sobre una pequeña manta, una gran opción para que no ocupe mucho espacio en tu sala.

Árbol de Navidad: Flotante

Por último en las ideas de manualidades para hacer un árbol de Navidad, consiste en crear un árbol flotante, por lo que se van a necesitar 3 aros de diferentes tamaños, los cuales los vas a colgar y decorar con la tira de árbol artificial. Se destaca por ser una opción que va a generar un aspecto de mayor amplitud en tu casa.