Cuando una melena tiene hebras delgadas, la elección de los productos de cuidado puede cambiar la sensación de densidad y movimiento después del lavado. Es por ello que Gina Rivera, estilista profesional, dio el tip de qué ingredientes buscar en un acondicionador para darle cuerpo al cabello fino. Mientras que Sally Hershberger dijo que “las capas entrecortadas pueden crear movimiento y dar la ilusión de mayor volumen”.

En una guía publicada por Allure sobre fórmulas para este tipo de textura, la estilista profesional recomienda prestar atención a determinados componentes capaces de aportar hidratación y estructura sin generar demasiado peso. Entre ellos aparecen la glicerina, el pantenol, el sodium PCA y las proteínas de trigo. Mientras que su homóloga Mara Roszak dijo que “el bob con base recta puede hacer que el cabello fino parezca más grueso”.

Gina Rivera, estilista profesional: “qué ingredientes buscar en un acondicionador para darle cuerpo al cabello fino”|Pintererest

Los humectantes que recomienda Gina

Rivera señala que los humectantes son ideales para aportar cuerpo a las fibras delgadas. Su recomendación incluye glicerina, pantenol y sodium PCA. Estos componentes atraen y ayudan a retener agua, por lo que mantienen la hidratación sin recurrir a fórmulas muy pesadas.



Glicerina: También conocido como provitamina B5, aparece en distintas formulaciones destinadas a este tipo de fibra.

También conocido como provitamina B5, aparece en distintas formulaciones destinadas a este tipo de fibra. Pantenol: Ayuda a hidratar y aportar brillo, mientras que su fórmula también incorpora proteína vegetal hidrolizada.

Ayuda a hidratar y aportar brillo, mientras que su fórmula también incorpora proteína vegetal hidrolizada. Sodium PCA (ácido pirrolidona carboxílico sódico): Es un humectante de origen natural que atrae y retiene la humedad en la fibra capilar y el cuero cabelludo.

Gina Rivera, estilista profesional: “qué ingredientes buscar en un acondicionador para darle cuerpo al cabello fino”|Pinterest

Proteína de trigo: Rivera

Entre los elementos que Rivera menciona aparece la proteína de trigo. La especialista la describe como una proteína ligera que puede aportar cuerpo a las hebras delgadas. Otra formulación específica para fibras delgadas combina proteína de arroz hidrolizada, aminoácidos de arroz y pantenol.

En conclusión, la selección depende de cada persona, ya que una fórmula que funciona para una puede resultar demasiado pesada para otra. Rivera también recomienda recurrir a una mascarilla hidratante o un producto sin enjuague de forma ocasional si existe resequedad.