Cómo hacer un arco de cempasúchil para tu ofrenda con materiales económicos
Para el Día de Muertos, hay algo que no puede faltar y es esta ofrenda increíble.
Una de las fechas más esperadas por miles de mexicanos, no es Halloween, que también es muy celebrada, sino el Día de Muertos, y que hace referencia a brindarle culto a aquellas personas que no están en el plano físico y que de alguna manera, se las recuerda mediante esta tradición que viene de hace miles de años. Entre las formas de poder recordar a esas personas es creando los altares con diversos elementos, como lo es la flor de cempasúchil, pero en este caso te compartiremos cómo hacer un arco de cempasúchil en simples pasos.
El Día de Muertos se celebra el 1 de noviembre en todo el país y es un día después que Halloween, por lo que desde varias semanas con anticipación, las personas ya están preparando sus altares para poder conmemorar a las personas que ya no están. Entre los objetos decorativos que no pueden faltar están las calaveras, las catrinas, el pan de muerto y por supuesto, la flor de cempasúchil.
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Si estás buscando la manera de cómo decorar el altar para el Día de Muertos, te vamos a dejar algunas ideas para que tengas en cuenta y que en este caso, se trata de cómo hacer un arco de cempasúchil con materiales económicos y sin gastar tanto dinero; y así te quedará algo bonito y que podrás colocar el próximo 1 de noviembre.
Elementos para el arco de cempasúchil
- Tubo de PVC delgado, una manguera gruesa, un tubo de espuma o un aro de hula hula
- Pliegos de papel crepé o papel china de color amarillo y naranja para el forraje
- Tijeras
- Cinta adhesiva
- Silicona caliente
- Dos cubetas pequeñas con tierra, piedras o maceta para fijas las bases del arco
@azahelvalencia ARCO FLORES CEMPASÚCHIL 🧡💀 #diademuertos #flowers #flores #diy #paper ♬ sonido original - Hazael Valencia
Así podrás hacer un arco de cempasúchil para tu ofrenda
- Construir la estructura formando un arco con lo que hayas elegido y asegurarlo en los extremos
- Cortar tiras de papel crepé naranja y amarillo; enrollar cada tira para formar el pétalo y unir varios pétalos para crear la flor completa
- Ensamblar el arco, fijando las flores en el arco, empezando por los extremos y trabajando hacia el centro y asegurarte de que estén bien sujetas