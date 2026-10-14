Cómo hacer un arco de cempasúchil para tu ofrenda con materiales económicos

Una de las fechas más esperadas por miles de mexicanos, no es Halloween, que también es muy celebrada, sino el Día de Muertos, y que hace referencia a brindarle culto a aquellas personas que no están en el plano físico y que de alguna manera, se las recuerda mediante esta tradición que viene de hace miles de años. Entre las formas de poder recordar a esas personas es creando los altares con diversos elementos, como lo es la flor de cempasúchil, pero en este caso te compartiremos cómo hacer un arco de cempasúchil en simples pasos.

El Día de Muertos se celebra el 1 de noviembre en todo el país y es un día después que Halloween, por lo que desde varias semanas con anticipación, las personas ya están preparando sus altares para poder conmemorar a las personas que ya no están. Entre los objetos decorativos que no pueden faltar están las calaveras, las catrinas, el pan de muerto y por supuesto, la flor de cempasúchil.

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Si estás buscando la manera de cómo decorar el altar para el Día de Muertos, te vamos a dejar algunas ideas para que tengas en cuenta y que en este caso, se trata de cómo hacer un arco de cempasúchil con materiales económicos y sin gastar tanto dinero; y así te quedará algo bonito y que podrás colocar el próximo 1 de noviembre.

Elementos para el arco de cempasúchil

Tubo de PVC delgado, una manguera gruesa, un tubo de espuma o un aro de hula hula

Pliegos de papel crepé o papel china de color amarillo y naranja para el forraje

Tijeras

Cinta adhesiva

Silicona caliente

Dos cubetas pequeñas con tierra, piedras o maceta para fijas las bases del arco

Así podrás hacer un arco de cempasúchil para tu ofrenda