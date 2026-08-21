La receta para cocinar deliciosas lentejas al estilo MasterChef 24/7

Aunque las lentejas parecen una preparación sencilla del diario, lograr un caldo espeso, con la textura perfecta en el grano y un sofrito profundo requiere técnica y paciencia al nivel de MasterChef 24/7. Este platillo tradicional es capaz de brillar en el programa y en casa por su capacidad de reconfortar el paladar y recordar el auténtico sabor de hogar.

¿Ya se antojaron? Entonces no dudes en seguir esta receta que te compartimos con el paso a paso y los ingredientes necesarios para lograr un plato impecable de lentejas en casa.

¿Cómo se cocinan las lentejas?

Para preparar cuatro porciones abundantes y con el estándar de MasterChef 24/7, necesitas:

1 ½ litros de agua

1 taza de lentejas (remojadas previamente durante 3 horas y escurridas)

½ paquete de tocino picado finamente (125 g)

2 cucharadas de cebolla picada finamente

1 diente de ajo picado finamente

2 chiles serranos sin semillas y picados

3 jitomates sin semillas y cortados en cubos

2 cubos de sazonador de pollo

1 aguacate fresco cortado en cubos

2 ramitas de cilantro fresco picado finamente



El éxito de esta receta compartida por Nestle comienza en el remojo previo, un paso clave que suaviza y reduce su tiempo en la estufa.

En una olla grande, calienta el litro y medio de agua a fuego medio. Cuando empiece a romper el hervor, agrega las lentejas previamente escurridas y deja cocinar de 30 a 35 minutos hasta que estén suaves.

Mientras se cuecen, calienta una sartén aparte a fuego medio. Fríe el tocino junto con la cebolla y el ajo picado hasta que la grasa se funda y los vegetales comiencen a tomar un color dorado. Añade los chiles serranos y los cubos de jitomate, dejando sazonar la mezcla durante 5 minutos para concentrar los jugos.

Vierte el sofrito caliente directamente en la olla de las lentejas. Incorpora los dos cubos de sazonador, mezcla uniformemente y cocina a fuego bajo durante 5 minutos adicionales para integrar los sabores.