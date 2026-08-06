Cómo hacer para que el romero crezca fuerte y tener condimentos durante todo el año

Para que el romero (Salvia rosmarinus, antes conocido como Rosmarinus officinalis) crezca fuerte y produzca hojas durante todo el año, necesita una ubicación con abundante sol, un sustrato con excelente drenaje, riegos moderados y podas periódicas que estimulen nuevos brotes. Con estos cuidados básicos, esta planta aromática puede mantenerse vigorosa y convertirse en una fuente constante de condimentos frescos para la cocina.

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Además de su uso culinario, el romero es una planta aromática muy apreciada en jardinería por su resistencia y bajo mantenimiento. Originaria de la región mediterránea, se adapta muy bien a jardines, huertos y macetas, siempre que se evite el exceso de humedad, uno de los principales factores que afectan su desarrollo.

Cuidados esenciales para que el romero crezca fuerte

La Royal Horticultural Society (RHS) explica que el romero prospera en lugares soleados y en suelos ligeros con buen drenaje. Esta planta tolera mejor la sequía que el exceso de agua, por lo que conviene dejar secar parcialmente el sustrato antes de volver a regar.

Por su parte, especialistas del Missouri Botanical Garden destacan que el romero necesita al menos 6 horas de luz solar directa al día para desarrollar un follaje abundante y mantener su intenso aroma. Recomendaciones para favorecer un crecimiento saludable:



Ubicarlo a pleno sol: debe recibir entre 6 y 8 horas de luz solar directa diariamente para estimular el desarrollo de nuevas ramas.

debe recibir entre 6 y 8 horas de luz solar directa diariamente para estimular el desarrollo de nuevas ramas. Utilizar un sustrato con excelente drenaje: una mezcla ligera evita que el agua se acumule alrededor de las raíces.

una mezcla ligera evita que el agua se acumule alrededor de las raíces. Regar con moderación: espera a que la tierra esté seca en la superficie antes de volver a aportar agua.

espera a que la tierra esté seca en la superficie antes de volver a aportar agua. Elegir una maceta con orificios de drenaje: si se cultiva en recipiente, es fundamental evitar el encharcamiento.

si se cultiva en recipiente, es fundamental evitar el encharcamiento. Protegerlo de las heladas intensas: aunque es resistente, las temperaturas extremadamente bajas pueden afectar los brotes jóvenes.

La Universidad de California (UC Agriculture and Natural Resources) también recomienda evitar los suelos muy compactos, ya que dificultan el desarrollo de las raíces y favorecen enfermedades relacionadas con la humedad.

¿Cómo lograr una cosecha constante de romero durante todo el año?

Los especialistas coinciden en que la poda y la cosecha regular son fundamentales para mantener la planta vigorosa y estimular la aparición de nuevos brotes. Estas son algunas recomendaciones prácticas:



Realiza podas ligeras con frecuencia: corta las puntas de las ramas después del periodo de mayor crecimiento para favorecer una planta más compacta.

corta las puntas de las ramas después del periodo de mayor crecimiento para favorecer una planta más compacta. No retires más de un tercio de la planta en una sola cosecha: así evitarás debilitarla y permitirás que continúe produciendo nuevas hojas.

así evitarás debilitarla y permitirás que continúe produciendo nuevas hojas. Fertiliza de forma moderada: la RHS indica que el romero no requiere grandes cantidades de fertilizante; un exceso puede reducir la intensidad de su aroma.

la indica que el romero no requiere grandes cantidades de fertilizante; un exceso puede reducir la intensidad de su aroma. Retira las ramas secas o dañadas: esto mejora la circulación del aire y favorece un crecimiento más saludable.

esto mejora la circulación del aire y favorece un crecimiento más saludable. Renueva la planta mediante esquejes: el Missouri Botanical Garden explica que el romero puede propagarse fácilmente a partir de esquejes de tallos jóvenes, una forma sencilla de obtener nuevos ejemplares.

Si el ejemplar se cultiva en interiores, la Universidad de Florida (UF/IFAS Extension) recomienda colocarlo cerca de una ventana muy luminosa para garantizar la cantidad de luz que necesita y evitar ambientes excesivamente húmedos. Con los cuidados adecuados, la planta puede convertirse en un aliada permanente de la cocina.