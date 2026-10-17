Cómo hacer una piñata casera del número 5: ideal para ahorrar en cumpleaños infantiles

No hay dudas que uno de los elementos decorativos más destacados en los cumpleaños infantiles es la piñata, que se puede elaborar de varias maneras, las encontramos en muchos tamaños y la podemos personalizar como más nos guste. Tienen la particularidad que no es necesario comprarlas en lugares, sino que con un poco de creatividad, vamos a lograr grandes resultados. Si tienes un cumpleaños de tu hijo y que cumplirá cinco años, te vamos a dejar el diseño para que hagas una piñata del número 5.

No hace falta ser un especialista en manualidades para hacer una piñata, teniendo en cuenta que se pueden hacer no sólo de barro sino con materiales reciclados como cartón y otros artículos ideales para la elaboración de este elemento decorativo. Además, de acuerdo al tipo de cumpleaños infantil, es la manera en la que la vamos a personalizar y diseñar, y que puede ser de lo que más nos guste.

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Hay personas que optan por hacer piñatas circulares, en forma de estrella o con la imagen de algún personaje en particular, ya sea de dibujos animados, de superhéroes o incluso con forma de números. Por lo general, parecen complicadas de hacer, ya que hay que replicar la forma del número, pero es más simple de lo que parece y si tienes un cumpleaños infantil de tu hijo y cumple cinco años, te dejaremos el paso a paso de cómo hacerla.

Materiales para la piñata del N°5

Cartón resistente

Papel crepé o papel de china

Cinta adhesiva

Cuerda resistente

Pegamentoo engrudo

Tijeras o cúter

Papel reciclado

Cómo hacer la piñata casera del número 5