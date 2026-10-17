Cada 27 de octubre, muchas familias en México preparan una ofrenda para recordar a los perros, gatos y otros animales de compañía que fallecieron. Es por ello que traemos para ti estas 5 cosas que no pueden faltar en su altar en el Día de las Mascotas Fallecidas. Asimismo, puedes optar por estas 5 ideas de altares sencillos para poner en casa sin gastar mucho durante el Día de Muertos.

Esta costumbre se suma a las celebraciones del Día de Muertos, en la que puedes utilizar estos 4 disfraces de KPop Demon Hunters, y adapta algunos elementos tradicionales a los recuerdos de cada mascota, como sus fotografías, juguetes y alimentos preferidos. La ofrenda puede ocupar una mesa pequeña, una repisa o un rincón de la casa, con objetos que ayuden a conservar su memoria.

Día de las Mascotas Fallecidas: 5 cosas que no pueden faltar en su altar|IA

Los 5 altares para mascotas

1. Una fotografía: La fotografía es indispensable para identificar al animal al que dedicas el homenaje y darle un lugar central en la composición. Puedes utilizar una imagen impresa, colocarla dentro de un marco que ya tengas o recurrir a un dibujo si no conservas fotografías.

2. Juguete, collar o accesorio favorito: Una pelota, una cuerda, un peluche, una placa con su nombre o un collar pueden formar parte del espacio conmemorativo. Estos objetos personalizan la composición y la distinguen de una ofrenda general.

3. Alimento o premio preferido: Puedes colocar una pequeña porción de croquetas, un premio que solía recibir o una representación de su comida favorita. La elección depende de los hábitos que tenía el animal y de los recuerdos que la familia quiera incluir.

4. Un recipiente con agua: El agua forma parte de las ofrendas tradicionales del Día de Muertos y también aparece en las recomendaciones para homenajear a las mascotas. Dentro de la tradición mexicana, representa el alivio de la sed durante el camino simbólico de las almas.

5. Flores de cempasúchil: Los pétalos naranjas y amarillos del cempasúchil aportan color y aroma al espacio. En las ofrendas mexicanas, esta flor representa una guía simbólica para las almas; por eso, algunas familias distribuyen sus pétalos alrededor de las fotografías o forman un pequeño camino frente a la mesa.