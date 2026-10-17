El eyeliner negro es uno de los más utilizados a la hora del maquillaje, si bien su aplicación parece sencilla pues debes tener en cuenta la manera correcta de aplicarlo.

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Si vas a utilizar el eyeliner negro en gel de manera correcta tienes que preparar una brocha y controlar el producto. Esta consistencia te permite una textura cremosa muy manejable que te permite crear desde líneas ultra precisas hasta acabados difuminados.

¿Cómo usar el eyeliner negro en gel?

Los pasos a seguir son los siguientes:

Prepara el párpado

Comienza aplicando una prebase de sombras o un corrector mate en el párpado. Es una manera de poder eliminar la humedad natural de la piel y unificar el tono para que el gel se fije mejor.

Elige y carga la brocha adecuada

El segundo paso es utilizar una brocha de corte angular o un pincel fino de precisión. Esta debe ser sumergida en la punta de las cerdas al tarro de gel.

Desliza la brocha en el dorso de tu mano para poder eliminar el exceso de producto y aplanar las cerdas. Este elemento debe contener poco producto. Mantén el tarro boca abajo o tapado mientras te maquillas para evitar que el gel se seque con el aire.

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Busca un punto de apoyo firme

Pon tu codo apoyado firmemente en una superficie plana para estabilizar el pulso y obtener un control del trazo y evitarás que la línea quede mal realizada.

Traza la guía con los ojos abiertos

Fija tu mirada al espejo con los ojos abiertos para evitar el efecto de ojo caído. Dibuja una pequeña línea ascendente desde la esquina externa del ojo en dirección hacia el final de tu ceja. Esta será la "cola" de tu delineado.

Desde la punta de esa línea, traza una línea recta en diagonal hacia abajo para conectarla con la mitad de tu párpado móvil, creando la forma de un pequeño triángulo.

Rellena y conecta hacia el lagrimal

Procura rellenar el espacio del triángulo con pequeñitos toques de la brocha. En el pincel te quedó sobrante del producto por lo que vas a aprovecharlo para hacer una línea delgada a lo largo de la base de pestañas superiores.

Cómo usar eyeliner para rejuvenecer | Crédito: Pexels

Perfecciona el acabado

Para un acabado más perfecto puedes tomar una brocha plana con un poco de corrector y pasarla justo debajo de la cola del delineado para que quede afilado y limpio.