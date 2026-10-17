Despídete del delineador: así puedes agrandar tu mirada con sombras en pieles maduras

El maquillaje tiene muchos secretos que te permiten poder lucir perfecta de acuerdo con tus necesidades. Las mujeres con pieles maduras deben hacer modificaciones en su rutina para obtener un acabado más suave que no endurezca los rasgos. Así es que si buscas agrandar tu mirada pues despídete del delineador para darle paso a las sombras.

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Las sombras son una gran alternativa para conseguir ese efecto, especialmente cuando el párpado comienza a perder firmeza o se ve más encapotado. Hay maneras muy interesantes de aplicarlas para crear profundidad, iluminar puntos estratégicos que tu mirada se vea más despejada.

¿Cómo agrandar la mirada con sombras?

Debes tener a mano una paleta que contenga tres tonalidades, una clara, otra de intensidad media y una más oscura. Las combinaciones te permiten definir los ojos sin necesidad de dibujar una línea sobre las pestañas.

El primer paso es aplicar el tono más claro en la zona del párpado móvil para obtener luminosidad. Luego toma la sombra intermedia hacia el extremo exterior, creando una transición suave entre los colores. Por último, el tono más oscuro para la esquina externa del ojo, donde va a aportar profundidad.

Esto genera un juego de luces y sombras por lo que tendrás una mirada más definida. También puedes regular la intensidad según el resultado que quieras conseguir, desde un maquillaje casi imperceptible hasta uno más marcado para la noche.

El marrón es muy versátil.|Canva

Ten en cuenta que cuando el párpado se encuentra más encapotado, la sombra debe ser colocada siguiendo el pliegue natural. Lo importante es prestar atención a la altura en la que colocas el producto.

No concentres todo el producto en el pliegue, puedes trabajar la sombra en la parte alta de la cuenca y difuminarla suavemente hacia afuera. Así, la forma del maquillaje se aprecia mejor con los ojos abiertos y ayuda a crear una sensación de mayor amplitud. Difumina bien los bordes para que los colores se integren.

A la hora de elegir los tonos deben ser neutros ya que son elegantes y fáciles de adaptar. Los marrones, los beige y los topo permiten crear profundidad sin recurrir a un delineado intenso ni a contrastes demasiado marcados. Las sombras luminosas pueden aplicarse en el lagrimal o en la zona central del párpado.

Controla la cantidad de producto y no arrastres el pincel. Para lograr una aplicación más precisa, puedes depositar la sombra con pequeños golpecitos en la zona elegida y después difuminar los bordes.